الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقي| الجهاز الإداري للأهلي يسبق الفريق إلى ملعب المباراة

الجهاز الإداري للأهلي
الجهاز الإداري للأهلي

غادر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وطاقم العمال منذ قليل، فندق الإقامة بمدينة الطائف إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وتحرك طاقم الجهاز الإداري والعمال إلى الملعب لتجهيز كافة الترتيبات قبل وصول الفريق إلى الملعب، استعدادًا لخوض المباراة.

واختتم الأهلي تدريباته أمس الخميس، بعد أن أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزًا كبيرًا وحماسًا شديدًا بين اللاعبين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

السوبر الإفريقي| كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مع الجهاز المعاون له، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وناقش الجهاز الفني آخر الترتيبات اللازمة قبل عقد المحاضرة الأخيرة للاعبين ثم التحرك إلى ملعب المباراة.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس، بعد أن أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزًا كبيرًا وحماسًا شديدًا بين اللاعبين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقام اندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

في المقابل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختار الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي، خلال المباراة التي تجمع الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة.

وجاء اختيار الـ«كاف» للكابتن مصطفى عبده للمشاركة في تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

وسيقوم الكابتن مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

مران الأهلي كولر السوبر الأفريقي 2023 اتحاد العاصمة الجزائري مصطفى عبده

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