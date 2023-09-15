مجمع خدمى وزراعى لخدمة أهالى قرية "سدس" ببنى سويف ضمن حياة كريمة

شهدت قرية "سدس" بمركز ببا جنوب بني سويف، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن 66 قرية داخل مركزي ببا وناصر لتنفيذ 1616 مشروع بتكلفة 12 مليار جنيه، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتغير حال المواطن إلى الأفضل، إنشاء مشروعات كبيرة، والتي عملت في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرية من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

القرية تشهد إنشاء مجمع خدمي

فالقرية شهدت إنشاء مشروع المجمع الخدمي على مساحة 560 مترا ويتكون من ثلاث طوابق دور أرضي وأول ثاني علوي حيث يشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعي وواحدة محلية ومكتب التموين وشهر عقاري حيث يأتي ضمن 6 مجمعات تم إنشاؤها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

إنشاء مجمع زراعي

كما شهدت القرية إنشاء مجمع زراعي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه.

ويشهد الموقف التنفيذي لإجمالي المشروعات بقرى مركز ببا حيث يبلغ إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها أكثر من 550 مشروعاً،منها 48 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي و12 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و216 مشروعًا في قطاع المياه، و36 مشروعاً في قطاع التعليم، 31 مشروعاً في قطاع الري، و6 في التضامن و164 في الكهرباء، و2 في الطرق، و5 في الإسعاف، و6 في الغاز الطبيعي، و24 في الصحة، و24 في الشباب والرياضة و5 مشروعات في الحماية المدنية والنقاط الشرطية.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، وتكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحشد كل الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.