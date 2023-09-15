الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتاة بحر الزمرد.. رواية براندون ساندرسن عن كيان للنشر

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن  كيان للنشر والتوزيع رواية "فتاة بحر الزمرد" من تأليف الكاتب الأمريكي براندون ساندرسن وترجمة وجدان حسين.

وقال محمد جميل صبري مدير كيان للنشر والتوزيع عن الرواية: “فتاة بحر الزمرد”، رواية فانتازيا مختلفة، وهي المشروع الأول من مشاريع ساندرسن السرية الأربعة التي أعلن عنها بطريقة ابهرت العالم، ففي بدايات 2022 أطلق الكاتب الشهير حملة على موقع كيك ستارتر Kickstarter لإصدار كتبه السرية الأربعة مطالبًا جمهوره بمبلغ قدر بالمليون دولار "يتم تجميعهم في خلال شهر واحد" وكانت المفاجأة في أن تكون الحملة هي الأضخم والأكبر في تاريخ الموقع لتصل المبالغ المجموعة لـ41 مليون دولار.

وأضاف: “تعاقدت كيان للنشر على نشر المشاريع الأربعة، وتتميز كتابة ساندرسن بالاختلاف والعوالم السحرية المميزة”.

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وجاء في تصدير الرواية: “في قلب المحيط، كانت هناك فتاة تعيش على صخرة، بيد أن ذلك المحيط لم يكن مثل المحيط الذي في مخيلتك، ولا تلك الصخرة مثل الصخرة التي في مخيلتك، لكن قد تكون تلك الفتاة مثل الفتاة التي في مخيلتك، هذا بافتراض أنك تخيلتها فتاة مراعية لمشاعر الآخرين ورقيقة الجانب ومولعة للغاية بجمع الفناجين”.

أما عن براندون ساندرسن فقد ولد في لينكولن بولاية نبراسكا، ويعيش في ولاية يوتا مع زوجته وأطفاله، ويُدرس الكتابة الإبداعية في جامعة بريغام يونغ، بالإضافة إلى إكماله لسلسلة عجلة الزمن من تأليف روبرت جوردن، ومؤلف الروايات الأكثر مبيعًا، مثل ثلاثية ميستبورن، وWarbreaker، ودرب الملوك، وحاز على جائزة هيوجو سنة 2013 عن رواية روح الإمبراطور، التي تدور أحداثها في عالم روايته الأولى الشهيرة إيلانتريس.

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أما عن المترجمة فهي وجدان حسين عبدربه، مترجمة وباحثة مصرية، عملت على مدار العشرين سنة الماضية على ترجمة وتحرير عشرات كتب وأبحاث التراث العربي والعلوم الإنسانية. صدرت لها عدة روايات فانتازيا وخيال علمي مترجمة من الإنجليزية إلى العربية منها: (بوتقة الأرواح) و(فتاة بحر الزمرد).

غلاف الرواية
كيان للنشر والتوزيع براندون ساندرسن وجدان حسين محمد جميل صبري رواية فتاة بحر الزمرد

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