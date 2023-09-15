وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2023»

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة 19 دولة (مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الأردن، قطر، الكويت، جزر القمر، فرنسا، إيطاليا، اليونان، ألمانيا، قبرص، المملكة المتحدة، بوركينافاسو، جنوب إفريقيا، مالاوي، الكاميرون، باكستان، والهند)، بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشاركت 15 دولة كمراقبين وهي (البحرين، الإمارات، السودان، تونس، عمان، المجر، بولندا، نيجيريا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، تنزانيا، اليابان، البرازيل وأستراليا).

حضر التدريب الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة.

وقامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كما نُفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

واختُتمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصري (Silver Stars) ترحيبًا بالدول المشاركة في التدريب.

وفي ختام المرحلة، نقل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023)، مؤكدًا أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكري ويدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.