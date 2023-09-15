بـ2191 مشروعًا تنمويًا.. أسوان والوادى الجديد على خريطة التنمية

أعادت الدولة، مؤخرًا، محافظات الوجه القبلى إلى بؤرة الاهتمام، ووضعته فى قلب خططتها ومشروعاتها، ليقود قاطرة النمو والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، بهدف تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين ومنها محافظتى أسوان والوادى الجديد.

فى محافظة أسوان، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد المشروعات التنموية المنفذة 1508 مشروعات بتكلفة استثمارية قدرها 28.5 مليار جنيه، من أبرزها مشروع استكمال إسكان المغتربين بالنوبة 979.5 مليون جنيه، تطوير مناطق عشوائية 342 مليون جنيه، إحلال وتجديد محطة معالجة بلانة بـ695.1 مليون جنيه، البرنامج القومي للإسكان الاجتماعى 87.9 مليون جنيه، إحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي 478.9 مليون جنيه، كوبري دراو على النيل 650 مليون جنيه، كوبرى كلابشة على النيل 196.5 مليون جنيه، محور كوبري بديل لخزان أسوان على النيل 1.1 مليار جنيه، محطة توليد الكهرباء بكوم أمبو 192 مليون جنيه، استكمال حفر مسار ترعة فرع 4 توشكى بطول 9 كم بقيمة 4.3 مليار جنيه، البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة 1.6 مليار جنيه، إنشاء الجامعة الأهلية 400 مليون جنيه، ومشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية المخطط تنفيذه بتكلفة ملياري دولار.

683 مشروعًا تنمويًا فى محافظة الوادى الجديد

كما نفذت الدولة 683 مشروعا تنمويا في محافظة الوادي الجديد بتكلفة استثمارية قدرها 16.9 مليار جنيه، من أبرزها المشروعات الآتية: البرنامج القومى للإسكان الاجتماعي 133.7 مليون جنيه، إنشاء ورصف محور يربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط بطول 250 كم بقيمة 750 مليون جنيه، حفر استكشافية وإنتاجية للوقود بعدة مناطق بقيمة 960 مليون جنيه، تأمين واستكمال التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء بقيمة 2.3 مليار جنيه.

كما تم تطوير ورفع كفاءة مجمع الخدمات الحكومية بالخارجة 106.7 مليون جنيه، إعادة تأهيل وتجهيز المدارس بقيمة 134 مليون جنيه، تطوير مناطق عشوائية 200 مليون جنيه، إعادة تأهيل وإحلال تجديد منظومة مياة الشرب 50 مليون جنيه، إنشاء مستشفى جامعة الوادى الجديد 200 مليون جنيه، رصف طرق محلية بقيمة 74 مليون جنيه، استكمال حفر وتجهيز آبار 90 مليون جنيه، إعادة تأهيل وتجهيز المدارس والفصول 75.6 مليون جنيه.