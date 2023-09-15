الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من بنى سويف: الرئيس السيسى حوّل أحلامنا إلى حقيقة

خالد الشيخ
خالد الشيخ

قال خالد الشيخ، موظف بمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، إن الإنجازات التي شهدتها محافظة بني سويف خلال الفترة الماضية خاصة منذ تولي  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يغفلها أحد، فتلك المشروعات بمحافظة بني سويف نقلة كبيرة أحدثت فارقًا كبيرًا في حياة المواطنين يتحدث عنها الجميع.

الشيخ: التغيير واضح وملموس بجميع القطاعات داخل بني سويف

وأوضح الشيخ خلال حديثه لـ"الدستور"، أن التغيير واضح وملموس في جميع القطاعات داخل محافظة بني سويف فى قطاع الطرق والنقل، حيث تم إنشاء محور عدلي منصور وكوبري ميدان المديرية وعلى سبيل المثال ما حدث بالقطاع الصحي من تطوير بمستشفى بني سويف التخصصي ومستشفى إهناسيا التخصصي يشهده ويعلمه جميع أهالي بني سويف بجانب التوسع في المناطق الصناعية في شرق النيل، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وما حدث من تطوير في الخدمات لأهالي القرى من كهرباء ومياه وشبكة الصرف الصحي وشبكة إنترنت بكفاءة عالية وغاز طبيعي أصبح لا يوجد فرق بين الريف والمدن في الخدمات.

الشيخ: كنا بنحلم بمشروعات والرئيس حققها

وتابع: "كنت أسكن بإحدى القرى التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهناك مشروعات كنا نحلم بها على أرض الواقع، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تحول الحلم إلى حقيقة وأصبحنا نجني ثمار تلك المشروعات، وغيرت حياة كريمة حياتنا للأفضل من إنشاء وتطوير لكل المشروعات، وأصبحت القرية مثل المدينة في كل الخدمات، ما يؤدي إلى توفير مشقة السفر إلى المدينة لإنهاء الأعمال".

ووجه الشيخ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي تم تنفيذها فتلك المشروعات جاءت في التوقيت الصحيح لتعوضنا عن كل شيء وتحقق أحلامنا.

بني سويف لؤاؤة الصعيد حياة كريمه محور عدلي منصور كوبري ميدان المديرية

مواد متعلقة

نقلة كبيرة.. مشروعات الطرق بلؤلؤة الصعيد في بني سويف

بنى سويف تتزين بمشروعات دعم الشباب خلال حكم الرئيس السيسى

إعفاء أبناء متضررى العاصفة "دانيال" فى ليبيا من المصروفات الدراسية ببنى سويف

محافظ بنى سويف يواصل متابعة إجراءات إعادة الضحايا والمفقودين جراء إعصار ليبيا

إصابة سائق وطفلته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

نيابًة عن الرئيس.. محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى ضحايا ليبيا (صور)

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

محافظ بني سويف: نتابع تنفيذ توجيهات الرئيس لتقديم أوجه الدعم لأسر المتوفين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

أمين صندوق مركز شباب زفتى: مصر شهدت ثورة طرق عملاقة ما كانت لتحدث لولا السيسى

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة