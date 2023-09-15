مواطن من بنى سويف: الرئيس السيسى حوّل أحلامنا إلى حقيقة

قال خالد الشيخ، موظف بمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، إن الإنجازات التي شهدتها محافظة بني سويف خلال الفترة الماضية خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يغفلها أحد، فتلك المشروعات بمحافظة بني سويف نقلة كبيرة أحدثت فارقًا كبيرًا في حياة المواطنين يتحدث عنها الجميع.

الشيخ: التغيير واضح وملموس بجميع القطاعات داخل بني سويف

وأوضح الشيخ خلال حديثه لـ"الدستور"، أن التغيير واضح وملموس في جميع القطاعات داخل محافظة بني سويف فى قطاع الطرق والنقل، حيث تم إنشاء محور عدلي منصور وكوبري ميدان المديرية وعلى سبيل المثال ما حدث بالقطاع الصحي من تطوير بمستشفى بني سويف التخصصي ومستشفى إهناسيا التخصصي يشهده ويعلمه جميع أهالي بني سويف بجانب التوسع في المناطق الصناعية في شرق النيل، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وما حدث من تطوير في الخدمات لأهالي القرى من كهرباء ومياه وشبكة الصرف الصحي وشبكة إنترنت بكفاءة عالية وغاز طبيعي أصبح لا يوجد فرق بين الريف والمدن في الخدمات.

الشيخ: كنا بنحلم بمشروعات والرئيس حققها

وتابع: "كنت أسكن بإحدى القرى التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهناك مشروعات كنا نحلم بها على أرض الواقع، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تحول الحلم إلى حقيقة وأصبحنا نجني ثمار تلك المشروعات، وغيرت حياة كريمة حياتنا للأفضل من إنشاء وتطوير لكل المشروعات، وأصبحت القرية مثل المدينة في كل الخدمات، ما يؤدي إلى توفير مشقة السفر إلى المدينة لإنهاء الأعمال".

ووجه الشيخ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي تم تنفيذها فتلك المشروعات جاءت في التوقيت الصحيح لتعوضنا عن كل شيء وتحقق أحلامنا.