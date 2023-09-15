الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أبكت الجمهور.. رسالة نجل محمد ثروت لوالده على المسرح (فيديو)

محمد ثروت
محمد ثروت

وجه الفنان والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت رسالة مؤثرة لوالده بعد مفاجئته في الظهور على المسرح في حفل "ليلة من الزمن الجميل" بالسعودية، الأمر الذي تسبب في بكاء محمد ثروت، خاصة أنه أول ظهور إعلامي لنجله بعد تعافيه من أزمته الصحية.

وقدم أحمد ثروت، أغنية "شكرًا"، لوالده على وقوفه إلى جانبه ومساندته في وقت أزمته الصحية، وهو يبكي، وكان في خلفيتها صور للحظات تواجده داخل المستشفى.

ووجه "ثروت"، رسالة لوالده أبكى بها جمهور الحفل وقال فيها: "أشكركم أنكم خليتوني أكرم أبويا محمد ثروت ليس الفنان ولكن الرجل الذي لم يتركني، حبيت بعد ماكنت فاقد النطق والحركة والبصر أول ما أتكلم أغنيله  فحيوا معايا الأب العظيم محمد ثروت".

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد ثروت

وكان الفنان والمخرج أحمد ثروت، قد تعرض خلال الفترة الماضية  لأزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي "متلازمة الميلر فيشر"، وقام "ثروت" مؤخرًا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك، وعاد لمر قبل وقت قصير بعد استكمال علاجه وتعافيه.

المخرج أحمد ثروت الفنان محمد ثروت بكاء المسرح السعودية جمهور الحفل

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