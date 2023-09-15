مشهد درامي على المسرح.. نجل محمد ثروت يفاجئ والده بـ"ليلة الزمن الجميل"

فاجأ المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، والده الجمهور خلال إحياء والده حفل "ليلة من الزمن الجميل"، في السعودية، بدخوله على المسرح.

وظهر أحمد ثروت، وهو يغني "شكرًا"، وفور سماع صوته، التف الفنان محمد ثروت إليه بسرعة ليجده خلفه فقام باحتضانه وقام نجله بتقبيل يده، خاصة أنه الظهور الأول لنجل الفنان بعد الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها وسافر على أثرها للخارج لاستكمال علاجه.

وقدم المخرج أحمد ثروت أغنية "شكرا" لوالده وسط دموعهما وكان في خليفة المسرح صور له خلال تواجده بالمستشفى برفقة والده، وكذلك مراحل من أزمته الصحية.

تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد ثروت

وكان الفنان والمخرج أحمد ثروت، قد تعرض خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي "متلازمة الميلر فيشر"، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.