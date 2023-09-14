الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين: المجتمع الدولي دمّر ليبيا كليًا وليس الإعصار فقط

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إن الوضع في ليبيا مأسوي بصورة كبيرة:"المجتمع الدولي سبب ما حدث في ليبيا، والأمر ليس مقتصراً على إعصار دانيال، إنما متعلق بما تشهده المنطقة العربية منذ ما يزيد عن 10 سنوات".

إعصار ليبيا

وأكد تامر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن القوى الكبرى فى المجتمع العالمي هى السبب فى الدمار الشامل الذى أصاب الدولة الليبية:"الناتو والدول الاستعمارية الكبرى تدخلت بحجة تحرير ليبيا."

انهيار المجتمع الليبي 

وتابع "المجتمع الدولي السبب في إزالة نظام العقيد الراحل معمر القذافي وتم تفكيك الجيش ونشروا الإرهاب والأسلحة والفوضى، لهذا كل الجرائم الإنسانية ارتكبت في ليبيا خلال الـ10 سنوات كنت بسبب التدخل الخارجي الغاشم".

تامر أمين الاعلامي تامر أمين اخر النهار النهار إعصار دانيال

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