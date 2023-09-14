الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

إعصار دانيال
إعصار دانيال

كشف عبدالله علام، أستاذ الجيولوحيا بجامعة كفر الشيخ، السبب الحقيقي في تراجع تأثير إعصار دانيال مع وصوله إلى مصر، مؤكدا أن المناخ يتكون من عدة عناصر أولها الحرارة والضغط والرياح والأمطار بأنواعها المختلفة.

وقال “علام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تشابك العناصر مع بعضها في حوض البحر المتوسط، تسبب فيما نراه خلال الأيام القليلة الماضية من زلازل وسيول.

أسباب حدوث كارثة درنة 

وأكد الخبير الجيولوجي، أن هناك أكثر من سبب وراء السيول التي تعرضت لها ليبيا، موضحا أن حوض وادي درنة، كبير جدا وأطوال الحوض تبلغ 60 كم من منبعه حتى مصبه، وهي مساحة كبيرة جدا، ولكن الوادي يمر داخل المدينة وهذا سبب الكارثة.

ولفت إلى أن انحدار درنة بشدة صوب البحر المتوسط، سببا آخر للكارثة، لافتا إلى أن عدم صيانة السدود بشكل منتظم تسبب في آثار السيول المدمرة في ليبيا.

وأكد أستاذ الجيولوجيا، أن مصر وارد أن تتعرض لفيضانات لوجودها في حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن السبب في توقف إعصار دانيال عندما دخل إلى مصر، هو أنه أخذ سرعته من بلاد المغرب وأخذ يبطء حتى وصل إلى مصر.

وحذر الدكتورعبدالله علام أستاذ الجيولوحيا بجامعة كفر الشيخ، من تعرض درنة لكارثة قريبة في حال حدوث فيضان بسيط خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم وجود سدود تحمي البلدة.

إعصار “دانيال مصر وإعصار دانيال آثار إعصار دانيال دانيال في مصر سيول ليبيا

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس