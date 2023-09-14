كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

كشف عبدالله علام، أستاذ الجيولوحيا بجامعة كفر الشيخ، السبب الحقيقي في تراجع تأثير إعصار دانيال مع وصوله إلى مصر، مؤكدا أن المناخ يتكون من عدة عناصر أولها الحرارة والضغط والرياح والأمطار بأنواعها المختلفة.

وقال “علام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تشابك العناصر مع بعضها في حوض البحر المتوسط، تسبب فيما نراه خلال الأيام القليلة الماضية من زلازل وسيول.

أسباب حدوث كارثة درنة

وأكد الخبير الجيولوجي، أن هناك أكثر من سبب وراء السيول التي تعرضت لها ليبيا، موضحا أن حوض وادي درنة، كبير جدا وأطوال الحوض تبلغ 60 كم من منبعه حتى مصبه، وهي مساحة كبيرة جدا، ولكن الوادي يمر داخل المدينة وهذا سبب الكارثة.

ولفت إلى أن انحدار درنة بشدة صوب البحر المتوسط، سببا آخر للكارثة، لافتا إلى أن عدم صيانة السدود بشكل منتظم تسبب في آثار السيول المدمرة في ليبيا.

وأكد أستاذ الجيولوجيا، أن مصر وارد أن تتعرض لفيضانات لوجودها في حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن السبب في توقف إعصار دانيال عندما دخل إلى مصر، هو أنه أخذ سرعته من بلاد المغرب وأخذ يبطء حتى وصل إلى مصر.

وحذر الدكتورعبدالله علام أستاذ الجيولوحيا بجامعة كفر الشيخ، من تعرض درنة لكارثة قريبة في حال حدوث فيضان بسيط خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم وجود سدود تحمي البلدة.