الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإسعاف الليبى: مصر قدمت الإمكانات اللازمة لدعم منكوبى الفيضانات

فرق الإنقاذ بليبيا 
فرق الإنقاذ بليبيا 

قال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إن فرق الإنقاذ تمكنت، أمس، من إخراج الكثير من العالقين تحت الأنقاض في مدينة درنة الليبية بعد تعرضها لإعصار أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

فرق الإنقاذ بـ ليبيا 

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن فرق الإنقاذ تواصل عملها حتى اليوم لانتشال العالقين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه تم استخراج عائلة بالكامل من تحت الأنقاض.

وأضاف أنه من الصعب حصر الضحايا حتى الآن، ولا توحد إحصائيات رسمية حتى مساء هذا اليوم نظرًا لصعوبة الوضع، حيث تفرقت فرق الإنقاذ في جميع الأحياء المتضررة سريعًا لإنقاذ المواطنين واستخراج الجثث سريعًا قبل انتشار الأوبئة والأمراض.

تردي الأوضاع في درنة 

وتابع:"المستلزمات في درنة وطرابلس تكاد توشك على نفاد خدماتها ومستلزماتها، إضافة إلى أن هناك معضلة في توفير المياه بالمستشفيات والكهرباء، ويتم العمل على تلك الأزمات من خلال غرف العمليات بالعاصمة".

واستطرد:" تلقينا الكثير من المساعدات من بعض الدول العربية ومنها مصر، مصر قدمت الإمكانات اللازمة لدعم منكوبي الفيضانات بليبيا".

أسامه علي إعصار درنة القاهرة الإخبارية ضحايا ليبيا متحدث جهاز الإسعاف والطواريء

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس