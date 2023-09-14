الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء "مجلس الفقه" يوضحون حكم الانحناء لغير الله (فيديو)

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

أوضح علماء مجلس الفقه خلال حلقة، اليوم الخميس، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، حكم الإنحناء لغير الله.

طفرة دعوية ومعمارية بمساجد المحروسة.. علماء الأزهر: «الشكر للمستحق عبادة»

خالد الجندى: أدعم وطنى ولا أنتظر منصبًا ولا وزارة (فيديو)

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء في الموسوعة الفقهية التي تعد المرجع لكل العلماء قالوا: ما جرت به العادة من خفض الرأس والإنحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع، فلا كفر به ولا حرمة أيضًا، لكن ينبغي كراهته.. لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له له؟ قال: لا، قال: أَفَيَلْتَزِمُهُ ويُقبِّلُهُ؟ قال: لا.. قال: فيأخذ بيده ويصافحُهُ؟ قال نعم"؛ مؤكدًا أن كل العلماء أخذوا هذا الكلام ليس على سبيل التحريم، فالنهي هنا إذا كان للتعظيم وإذا كان اعتقادًا منك أن هذا الرجل معظم عند الله عز وجل فهذا لا يجوز.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإنحناء إذا كان احترامًا مثلما ننحني للوالدين كي نقبل أيديهما، فهذا يجوز.

وقال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إن نهي النبي صلّي الله عليه وسلم على أقسام فأحيانًا يكون للتحريم، وأحيانًا يكون للكراهة، وأحيانًا أخرى يكون لخلاف الأولى، فلا يجب أن يكون أن نهي أن يحمل على التحريم، مؤكدًا أن التحريم له علّة، فإذا كان النهي هنا للحرمة فيجب أن تذكر العلة التي من أجلها حملة هذا الأمر على التحريم وما سببه.

وأوضح تمام أن هناك مشهدًا في السنة النبوية يؤكد هذا المعنى أيضًا وهو أن سيدنا النبي صلّي الله عليه وسلم  قال في حيدث له: "من أحب أن يتمثل الناس له قيامًا؛ فليتبوأ مقعده من النار"، أي من يحب أن يقوم له الناس من باب التعظيم والمفاخرة والكبر فليتبوأ مقعده من النار.

وفي حديث آخر، قال الرسول صلّ الله عليه وسلم للأنصار حينما دخل عليهم الصحابي سعد بن معاذ "قوموا لسيدكم"، لافتًا إلى أنه من قواعد علم الفقه والأصول يقول الإمام الشافعي "ليس هناك تعارض بين نصوص الشرع وإنما التعارض يحدث في الذهن"، مؤكدًا أن الإنسان لم يفهم القضيتين، وبالتالي حدث التعارض عنده فقط، ولكن في حقيقة الأمر أنه ليس هناك تعارض.

وتابع: في الحديث الأول كان القيام هنا للتفاخر والتعظيم والكبر، أما في الحديث الثاني فكان من باب التوقير والاحترام لهذا الشخص، لافتًا إلى أن الإنسان إذا قام للوقوف لشخص من باب التكريم والاحترام والتوقير لأنه صاحب فضل عليه والإنسان أمر بأن يرد المسلم الفضل لأهله، فالقيام من هنا من باب التقدير والاحترام ليس فيه شيء، أما من باب التعظيم والعبادة فهو المنهي عنه.

 

مجلس الفقه حكم الانحناء لغير الله النهي هنا إذا كان للتعظيم احترام ا قوموا لسيدكم التوقير والاحترام

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس