الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هاني تمام: إجادة استخدام الفضاء الإلكتروني من فروض الكفايات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث لدورة التدريبية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".

وحاضر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، بعنوان: "البعد الشرعي والأخلاقي للتعامل مع الفضاء الإلكتروني"، وبحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

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انطلاق فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية لأعضاء اتحاد إذاعات "التعاون الإسلامي"


الفضاء الإلكتروني من الضروريات

وأكد أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن الفضاء الإلكتروني أصبح من ضروريات العصر ولوازمه، وقد كان من اللازم أن يتوجه علماء الشريعة للنظر في شرعية التعامل معه وتوجيه الناس نحو نفعهم، مبينا أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة سلاح ذو حدين متى أحسن المرء استعماله عم نفعه وكثر خيره، ومن المهم أن يتفقه الناس في الجانب الشرعي في التعامل مع هذه الوسائل سواء كان في نشر المعلومة أم تلقيها.

وأضاف “تمام” أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، حيث إنه يساير الحركة التطورية للبشرية في أي وقت ومكان، كما يخاطب أحوال الناس ومعايشهم إلى يوم القيامة، وكثير من الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وهي الأحكام ظنية الدلالة، فجانب التعامل مع المستحدثات ضمن الفضاء الإلكتروني يندرج تحت الأحكام المبنية على الموازنة بين المنافع والمضار، فمتى رجح النفع تعين جانب الإباحة والاستحسان وإلا فلا.

واختتم أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، حديثه بأن إتقان وإجادة استخدام علوم الفضاء الإلكتروني أصبح من فروض الكفايات، وأن الإعلامي الناجح هو الذي يوجه الناس إلى ما ينفع الدين والوطن.

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