موعد المران الختامى للأهلى استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداده اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن ينطلق المران في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، الذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة اتحاد العاصمة

ويحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري، الذي من المقرر أن يعقد في الواحدة ظهر اليوم.

وكان ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمد هاني ومحمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر قد عبروا عن سعادتهم الكبيرة بخوض مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهير النادي، خاصة أنها بطولة مهمة في بداية الموسم.

وأكد الثلاثي أن مباراة اتحاد العاصمة ستكون صعبة أمام فريق محترم يضم عناصر مميزة، ما يجعل المواجهة ذات طبيعة خاصة.

وأشار اللاعبون إلى أن الأجواء في معسكر الفريق إيجابية للغاية، وأن هناك دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الإفريقي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول مساء أمس على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

واسقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسعودية، مساء أمس، إبراهيم القباع، الأمين العام المساعد بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي حرص على زيارة مقر إقامة الفريق بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.