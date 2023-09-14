الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام سيوفر فرص عمل للشباب

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام من الغزل والنسيج والحديد والصلب تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المحلية.

توفير فرص عمل للشباب

وأوضح النائب زكي عباس، في تصريحات صحفية له، أن تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام سيعمل على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في عملية التنمية الشاملة.

صقل القدرات المهنية والفنية للنهوض بالصناعات الوطنية

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية للنهوض بالصناعات الوطنية، سواء الغزل والنسيج أو الحديد والصلب.

وشدد النائب زكي عباس على وضع خطط استراتيجية محكمة وتنمية الكوادر العاملة بتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة للاستفادة منها.

مشكلات تواجه شركات قطاع الأعمال 

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني منذ زمن طويل من سوء الإدارة وتوقف العمل في بعض القطاعات التابعة لها، نظرًا للتعثر المالي أو التوقف عن تحقيق أرباح وفقًا لظروف كل شركة.

وتابع النائب زكي عباس أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلًا عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب.

توطين الصناعات المحلية دعم الاقتصاد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب زكي عباس بتطوير شركات قطاع الأعمال

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