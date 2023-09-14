حملات تبرع غامضة



بين فترة وأخرى تجمعني جلسات ببعض الأصدقاء من مختلف الفئات، أصحاب ورش، معلمون، معاشات، رجال اعمال صغار، سماسرة سيارات، ونتبادل النقاش في مسائل عديدة. اغلبهم يقتربون من الفكر السلفي، ربما بسبب موروث ثقافي ديني حملناه من الآباء والأجداد. منهم مسلمون ومسيحيون , ولكنهم مسالمون ولا يتعصبون

وفسروا تلك المعاناة على أنها غلاء أسعار كل السلع والأجهزة الكهربائية. وغلاء اللحوم والأسماك والدواجن والشاي والسكر والأرز.

ولأنني اعرف كل أصدقائي الجالسين معي من فترة طويلة، واعرف تاريخهم جيدا، فإنني لم الاحظ عليهم أي تراجع في مستوى المعيشة، بل أن بعضهم أدخل أولاده الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع بسيطة بكليات قمة خاصة، رغم مصروفاتها وأن ملابسهم تشي كثيرا بمستواهم المعيشي.

حاولت تذكيرهم بتقرير الأمم المتحدة حول معاناة شعوب بعض الدول في صمت والتي تتولى منظمة الإغاثة CARE كل عام على إبراز الأزمات الإنسانية التي نالت أقل اهتمام من وسائل الإعلام في العام السابق. سواء أكان الجوع في مدغشقر وزامبيا، والنزوح في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، والعنف ضد النساء والفتيات في بوروندي أو عدم الحصول على مياه شرب نقية في كوريا الشمالية: هذا ليس سوى عدد قليل من الأزمات المنسية التي تنشرها المنظمات الدولية، ولم اتطرق الى الوضع في سوريا والسودان واليمن وتونس. باعتبارهم دولا عربية وشقيقة تعاني شعوبها أيضا في صمت.

سألني أحدهم عما إذا كنت استمع لدعوات التبرع بزراعة شتلات النخيل أو شجر الزيتون.

وبالفعل شاهدت تلك القنوات التي تلح على المسلمين بفوائد التبرع. وأيقنت أن الشيء الغريب هو ما نشاهده من الشيوخ في بعض القنوات التليفزيونية، لم يطلبوا من الناس التبرع بالأموال والطعام أو الشراب للفقراء والمحتاجين، أو حتى دفع رسوم المدارس للفقراء من الناس ممكن لا يقدرون على دفعها. ولكنهم يدعون الناس للتبرع لترميم وبناء المساجد وزراعة النخيل وأشجار الزيتون في الصحراء، في مناطق قاحلة لا يسكنها أحد، ألا يدل هذا على شيء؟

هو أن الشيوخ لم يرون أن هناك محتاج يستحق عطفهم من بين أفراد الشعب الذي يعيشون بينهم، بل يستغرق الشيخ منهم قترة طويلة في فقرة إعلانية بأجر كبير، نظير تلك الدعوات لبناء مساجد وترميمها، أو زراعة شتلات النخيل وانتظار ثمارها بعد خمس سنوات أو أكثر، ويتم تصوير الشيخ وهو ينتقل الى تلك المنطقة الصحراوية النائية ليري بعينية الشباب وهو يشتلون النخيل. ويستدعي من الأحاديث النبوية ما لم نسمعه من قبل عن فوائد النخيل وثواب المتبرعين، حيث ينتظرهم الرسول الكريم على باب الجنة، تخت شعار أنه مشروع وقف خيري استثماري وصدقة جارية لصالح فقراء الصعيد، ويحقق لهم دخلاً سنويًا متناميًا، يحفظ لهم كرامتهم ويضمن لهم حياة كريمة. ويحقق تنمية مستدامة لتنفيذ بعض المشروعات البيئية المرابطة به.

ويطالبون الناس بالتبرع من خلال التطبيق ونشر الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي. يتيح التطبيق عمل كروت تهنئة (تبرع) في حالات الزواج والنجاح ...الخ كإهداء لهم.

كما يظل المذيع في الإحدى القنوات لمدة نصف ساعة يتحدث عن مسجد القرية القديم ويذكر حالة البؤس لمساكين المسلمين وهو يعانون اثناء إقامة الصلوات في هذا المسجد وهو يخشى ان ينهار المسجد عليهم اثناء الصلاة. ولا يذكر معاناتهم في الحصول على الطعام والعلاج والدواء ومعايشتهم للأمراض وارتفاع أسعار الأطباء والدواء والمواد الغذائية.

وعندما دخلت على منصات التواصل الاجتماعي وجدت أن هناك جمعيات خيرية كبيرة وقفت نشاطها على حث الناس على التبرع لزراعة شتلات النخيل في أراضي لا يمتلكونها، وليس لهم الحق في المطالبة بها في المستقبل. ويقولون انها صدقة جارية تمتد لما بعد الموت، وأنها تتضاعف باسمك أو أسم شخص عزيز عليك وسيتم توجيه عائدات النخيل الى مراكز الغسيل الكلوي - فك كرب الغارمين - كفالة أيتام - اطعام - وصلات مياه - علاج وأدوية شهرية - عمليات جراحية. ولا اعرف لما لا يطالبون الناس بالتبرع مباشرة لهؤلاء المحتاجين مباشرة دون انتظار عائدات النخيل بعد فترات طويلة. اكيد هناك سر لا يعلمه الا الله في جدوى تلك الحملات

الأمر ما ذكرني بالمساجد التي انتشرت في أملاك الدولة وعلى شواطئ نهر النيل والترح الرئيسية مثل الترعة الإبراهيمية التي تخترق أطول أربع محافظات في الصعيد، وترعة المحمودية في الدلتا. والغريب أن تلك المساجد وضعت عنوة في الطرق المرصوفة بين المحافظات، في وطريق القاهرة اسوان بطريقة يستحيل مع أي توسيع لتلك الطرق مستقبلا دون إزالة تلك المساجد، وبالطبع يكثر الصياح والنواح عن ازالتها للمنفعة العامة مستقبلا.

ولا اعلم السر في تلك الحملات التي يقودها شيوخنا والتي تتشابه مع كان يقوم به أعضاء الجماعات الإسلامية في الثمانينات من حملات التبرع لبناء المساجد في أراضي الدولة وفي المساجد، وكانوا يأخذون حصيلة التبرع التي يقوم بها فقراء الناس لشراء أسلحة وذخائر يقتلون بها رجال الشرطة.