الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: تسكين أبناء العائدين من ليبيا فى المدارس وإعفائهم من المصروفات

جريدة الدستور

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة؛ بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/ 2024، للتيسير عليهم؛ نظرا لظروفهم الطارئة.

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