الخارجية الليبية: نبحث عقد مؤتمر دولى لدعم إعادة إعمار "درنة"

قالت وزارة الخارجية الليبية المكلفة من قبل البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الإعصار دانيال سبب كارثة إنسانية وأزال ربع درنة من الخريطة، مؤكدة أنه لا إحصائيات دقيقة لأعداد القتلى جراء الفيضانات.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الإعصار كان مدمراً وحجم الفيضانات لم يكن متوقعاً، لافتة أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لاستقبال المساعدات وفرق الإنقاذ الدولية، بحسب تصريحات على قناة العربية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التعرف على هوية كل القتلى قبل الدفن في المقابر الجماعية، مردفة: حجم كارثة الفيضانات يفوق قدرتنا على التعامل معها.

كما أعلنت الوزارة إنها تعمل في الوقت الحالي على الإعداد؛ لعقد مؤتمر دولي لبحث إعادة إعمار ليبيا.

وصول 23 رحلة إغاثة إلى ليبيا

على صعيد متصل، أعلن الفريق الحكومي للطوارئ التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، إن عدد رحلات الطوارئ الإغاثية التي وصلت إلى ليبيا بلغت 23 رحلة في أقل من 24 ساعة.

فيما قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المكلفة، إن هناك باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة؛ للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ العاملة في المدينة.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من موجة الفيضانات التي ضربت ليبيا، الأحد، وراح ضحيتها الآلاف.

ومن المقرر أن تكون المعسكرات مخصصة لمن فقدوا منازلهم في ليبيا جراء الفيضانات.

كما وجّه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني "لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أي أعباء".

فرنسا تعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تمويل منظمات غير حكومية تعمل على الأرض في ليبيا.

وأشارت في بيان لها، إلى سعيها لتقديم مساعدات إلى ليبيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بحسب قناة "العربية"، وتابعت: "نعمل مع الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية لإرسال مساعدات".