الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

156 كرتونة مواد غذائية ضمن صكوك الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى، شمال المنيا، الأربعاء، اجتماعا حول تسليم صكوك الأوقاف، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة مبادرة وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى؛ لتوزيع صكوك الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم.

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وقال رئيس المركز والمدينة، إن الاجتماع جاء بغرض التنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية وإدارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي؛ للمشاركة في توزيع صكوك الأوقاف على مستحقيها، موجهًا الجميع إلى المشاركة والمساهمة في التعاون لوصول صكوك الطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة قطاع المركز والقرى، مشيرًا إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيداً بجهود الأوقاف في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بالقرى والمركز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم.

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أشار رئيس المركز والمدينة إلى استلام الكمية من صكوك الطعام بمجلس مدينة مطاي؛ استعدادا لتوزيعها على مستحقيها، والذين أعدت كشوفهم إدارة التضامن الاجتماعي.

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أوضح رئيس المركز والمدينة أن صكوك الأوقاف جاءت بواقع 156 كرتونة مواد غذائية ولحوم يتم توزيعها على 156 أسرة بحسب الكشوف الواردة من وزارة التضامن، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الأوقاف.

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أضاف رئيس المركز والمدينة أن الاجتماع جاء بحضور ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركزوالمدينة والشيخ على سراج مدير أوقاف مطاى، والشيخ أحمد شرف الدين من إدارة الأوقاف وشعبان عبدالحكيم من التضامن الاجتماعى بمطاى.

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المنيا 156 كرتونة مواد غذائية الأسر الأولى بالرعاية صكوك الأوقاف مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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