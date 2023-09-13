محافظ أسيوط ينعى ضحايا العاصفة دانيال فى ليبيا

نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى أبناء المحافظة ضحايا إعصار ليبيا، وما ترتب عليه من فيضانات تسببت فى وفاة وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الليبى، وإصابة ووفاة بعض أبناء المحافظة المقيمين بدولة ليبيا، داعيًا العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

قدم محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص تعازيه لأسر ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

محافظ أسيوط يوجّه بالمشاركة في تشييع جثامين الضحايا

ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالمشاركة في تشييع جثامين الضحايا، وتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لأسرهم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة "مجدى نجيب"، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وزيارة أسر المتوفين ومتابعة صرف المساعدات العاجلة لهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة، فضلًا عن تقديم كافة أشكال الدعم للمصابين وأسرهم.

وأشاد المحافظ بالإجراءات العاجلة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتكليفه القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والإغاثة الإنسانية لدولتى ليبيا والمغرب، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، كما وجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات.