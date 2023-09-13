"الحزن غالب".. أهالى الضحايا المصريين بليبيا: سافروا من أجل لقمة العيش.. ونبحث عن مفقودين

تسببت الأحداث المؤسفة التى شهدتها دولة ليبيا الشقيقة فى وفاة وفقدان أعداد ضخمة من أبناء الشعب الليبى، إلى جانب عدد من المصريين العاملين هناك، وهى الأنباء التى استقبلتها عدد من القرى المصرية التى تقطن فيها عائلات الضحايا، بالحزن والقلق الشديد.

وأظهرت إحصائيات أولية للضحايا وفاة عدد من المصريين وفقدان عدد آخر، وسط اتصالات مستمرة ومساعٍ من الجهات الرسمية ومن أهالى العاملين؛ للبحث عن واسترداد جثامين المتوفين.

قنا.. 20 فقدوا من أبناء المحافظة.. وإلغاء حفلات الزفاف حدادًا على الضحايا

على مدار الـ٤٨ ساعة الماضية، كان الحزن والبكاء وارتداء السواد السائد فى قرية قصر الصياد التابعة لمركز نجع حمادى بقنا، بعدما وصلت للأهالى أنباء عن وفاة ٢٠ من أبنائهم فى دولة ليبيا.

وتسببت الأنباء المؤلمة فى حالة هلع بين أهالى القرية، التى يعمل الكثير من أبنائها فى ليبيا، وسط اتصالات مستمرة منهم للاطمئنان على أبنائهم ومعرفة مصيرهم.

واستعد أهالى الضحايا لوصول جثامين المتوفين بتجهيز أماكن العزاء وإجراء تجهيزات أخرى، إلى جانب إلغاء أى مناسبات منتظرة كالأفراح وحفلات الزفاف.

وقال أحمد إبراهيم أحمد، من أهالى القرية، إن الأهالى تلقوا اتصالات هاتفية خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت وفاة نحو ٢٠ من الشباب العاملين فى ليبيا.

وأضاف أن أهالى القرية فى حالة حزن لم تتوقف منذ وصول تلك الأنباء، والجميع يعيش حالة من القلق والخوف والتوتر على ذويهم الذين فقدوا الاتصال بهم خلال الساعات الماضية.

بدوره، قال أحمد عبدالنبى، من أهالى القرية، إن هناك عائلات داخل القرية لم تتناول الطعام منذ أيام، بعدما فقدت التواصل مع ذويها وأبنائها من العاملين فى دولة ليبيا، لافتًا إلى أن أغلب الضحايا التى تواترت الأنباء بشأن وفاتهم خلال الساعات القليلة الماضية يعملون فى ليبيا منذ سنوات، واغتربوا من أجل لقمة العيش والإنفاق على أسرهم وذويهم.

وتابع: «هناك عائلة واحدة من عائلات قرية قصر الصياد فقدت ٩ من أبنائها جراء الكارثة، وهم من المغتربين العاملين فى الدولة الليبية»، قائلًا: «شهداء الغربة، والناس كلها هتموت من الحزن عليهم».

بنى سويف.. جنازة مهيبة لـ68 شابًا.. بينهم 3 أشقاء

وصلت جثامين ٦٨ شابًا مصريًا إلى قرية «الشريف» بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، مسقط رأسهم، بعدما لقوا مصرعهم خلال عملهم فى ليبيا، بسبب إعصار «دانيال» الذى اجتاح الشرق الليبى، وخلّف مئات الضحايا والمفقودين.

وشيّع أهالى القرية جثامين الشباب بعد أداء صلاة الجنازة، فى مشهد مهيب، لمثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع، وارتدت جميع نساء القرية الملابس السوداء، وتعالت أصوات البكاء والصراخ.

ووصل الضحايا فى سيارات الإسعاف، بينهم أشقاء وأقارب من أسرة واحدة، بعدما كان الأهل ينتظرون قدومهم كزائرين فى إجازات.

وتتراوح أعمار الشباب الضحايا بين ٢٠ و٤٠ عامًا، وسافروا جميعًا إلى ليبيا خلال السنوات الماضية للبحث عن رزق حلال، متقبلين مخاطر وجود جماعات مسلحة هناك.

وتشتهر هذه القرية بأن شبابها يفضلون السفر للعمل فى ليبيا، إذ يسافر الشاب عادة ويوفر فرص عمل لأصدقائه وأشقائه هناك، فى مجالات مختلفة، خاصة البنية التحتية.

وهناك شقيقان بين الضحايا، محمد ياسر وعماد ياسر، وكانا ينتظران زفافهما قريبًا، بعدما انتهى الأب من تجهيز بيت الزوجية لكل منهما، كما توفى ٣ أشقاء، هم محمود رجب عبدالفتاح وشقيقاه أحمد وعبدالرحمن.

وقال أحمد محمود، من أهالى القرية، إن الأشقاء الثلاثة سافروا معًا بعد رحيل والدهم منذ عام، وكانوا يعملون لتوفير الأموال اللازمة لتزويج شقيقتهم، لكن القدر كان له رأى آخر.

وأضاف جمعة صديق، من أهالى القرية، أن رحيل ٦٨ من أبناء قريتنا فاجعة كبيرة، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدخله لسرعة إعادة جثامين الضحايا، لدفنهم فى قراهم. وأوضح سعد محمود أن ابن عمه من بين الضحايا، وقال: «سافر ابن عمى إلى دولة ليبيا مثل الكثير من شباب القرية للعمل هناك فى مهنة المعمار، وفوجئنا جميعًا بنبأ رحيله».

البحيرة.. أهالى قرية رمسيس يشيّعون 4 من أبنائها

شيّع المئات من أهالى قرية رمسيس، التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، جثامين أربعة أشخاص، من ضحايا العاصفة دانيال، وكان بين الضحايا شقيقان وابن عمهما، وحضر الجنازة جميع أهالى القرية والقرى المجاورة.

كما شارك وفد من محافظة البحيرة، برئاسة المحاسب كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إضافة إلى عدد من القادة الشعبيين فى محافظة البحيرة فى تشييع الجنازة.

وتحولت شوارع قرية رمسيس التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود إلى مكان للعزاء، والضحايا هم أشرف محمد محمود منصور، وأيمن حامد العربى، وطاهر عبدالقوى العربى، وإسلام حامد العربى، وذلك فى أثناء عملهم فى ليبيا. وأكد محمد حامد العربى، عم أيمن حامد العربى، إحدى الضحايا، أنه علم بوفاة ابن شقيقه من أحد أصدقائه العاملين فى ليبيا، وذلك عقب العاصفة مباشرة. وأشار «العربى» إلى أن أحد العاملين بالهلال الأحمر تواصل معه، وأكد أن الجثامين سوف تصل القاهرة فى أسرع وقت. وقال عنتر محمد منصور، شقيق أحد الضحايا: «كان أخى، رحمة الله عليه، يعمل فى مجال البناء فى مدينة درنة، وكان يتمتع بسمعة طيبة».

الفيوم.. أسرة «ربيع» و«محمد»: تركا ٨ أطفال فى عمر الزهور

غلب الحزن على أهالى عزبة البطران التابعة لقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم، بعد وصول نبأ وفاة اثنين من أبنائهم، هما ربيع السيد عبدالغنى، ٤٧ سنة، ومحمد إبراهيم السيد عبدالغنى، ٢٦ سنة، اللذان كانا يعملان فى مجال التجارة فى ليبيا.

«ابنى عندك يا رب صبرنى وقوينى ودلنى على جثمانه وجثمان ابن أخويا»، بهذه الكلمات بدأ والد أحد الضحايا حديثه، قائلًا إن نجله ونجل شقيقه راحا ضحية الإعصار الذى ضرب مدينة درنة.

بدوره، قال إبراهيم السيد عبدالغنى، والد المتوفى «محمد»، إن نجله يعمل منذ سنة فى ليبيا فى مجال التجارة، وترك وراءه ٣ أبناء فى عُمر الزهور، وراح ضحية العاصفة هو وابن عمه «ربيع»، الذى ترك هو الآخر ٥ أبناء.

وأضاف أن آخر اتصال هاتفى بينه وبين نجله كان يوم الأحد الماضى، حيث كان يطمئن عليه ويحذره من العاصفة، ولكن أمر الله نفذ، قائلًا: «مش لاقيين جثة ابنى لحد الآن، آملين فى الحكومة الليبية والمصرية فى العثور عليه ضمن الضحايا المفقودين حتى نطمئن عليه».

وذكر عيد عبدالغنى، ابن عم المتوفى «ربيع»، أنه وصلهم نبأ بالعثور على جثة «ربيع»، ولكن اتضح أنها جثة شخص آخر، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، متابعًا: «ربيع لم يأتِ لزيارة أهله وأولاده منذ عام، حتى تفاجأنا بخبر وفاته بسبب العاصفة».

وكشف عن أن «ربيع» يعمل فى دولة ليبيا منذ ٢٠ عامًا بحثًا عن لقمة العيش، وكان محبوبًا من الأهالى ومعروفًا عنه الكرم وحسن الأخلاق، متابعًا: «البلد كلها فى حالة حداد نفسنا نلاقى جثمانه».

كفرالشيخ.. ابن عم الشقيقين علاء ومحمد: كانا يعملان فى الدوكو

لقى الشقيقان علاء ومحمد عيد الصعيدى، من قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، مصرعهما، جراء إعصار «دانيال»، الذى ضرب ليبيا مؤخرًا.

وقال محمد الصعيدى، ابن عم الشقيقين، إن الراحلين كانا يعملان فى «سمكرة ودوكو السيارات»، موضحًا: «علاء هو الأخ الأكبر ومحمد هو الأصغر، وكانا يتواصلان باستمرار مع الأسرة».

ولفت إلى أن الاتصالات انقطعت بهما منذ أيام، ثم تلقت الأسرة نبأ الوفاة، مؤكدًا أن الحزن يسيطر على القرية كلها، وأن الشقيقين كانا يشتهران بحسن السيرة والأخلاق.

وأضاف عارف عبدالمقصود، من أهالى قرية زعفران: «اخترنا أكبر مسجد فى القرية، لإقامة صلاة الجنازة على الشقيقين».