أبو هشيمة الخير توزع ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها وألف جاكيت على أطفال سمسطا ضمن قافلة قطار الخير ببني سويف

شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير في قافلة قطار الخير بمحافظة بني سويف والتي انطلقت من أمام مبنى المحافظة لتصل لكافة مراكز بني سويف.

ووزعت مؤسسة أبو هشيمة الخير في مركز سمسطا ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها فضلا عن ألف جاكيت مدرسي.

قافلة قطار الخير التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية لتوزيعها علي الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة بني سويف





وتتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات ، جاكيتات مدرسية ، ألحفة فايبر،حلوى المولد، لعب أطفال، شنط صحية للأطفال،قطع ملابس، كراسي متحركة ،نظارات طبية وغيرها من المساعدات، التي تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن محافظة بني سويف ،خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية

مؤسسة أبو هشيمة الخير

مؤسسة أبو هشيمة الخير

مؤسسة أبو هشيمة الخير

مؤسسة أبو هشيمة الخير توزع ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها

مؤسسة أبو هشيمة الخير توزع ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها

مؤسسة أبو هشيمة الخير توزع ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها