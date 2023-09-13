كاتب صحفى: مصر تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة الأزمات على المستويين المحلى والدولى

‏أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، أن القرارات التي تصدر من القيادة السياسية في مصر، دائمًا تحمل معها إجراءات حقيقية، موضحًا أن هذه هى السمة الغالبة في الجمهورية الجديدة، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014، فكل كلمة تصدر عن الدولة، تكون مصحوبة بإجراءات على أرض الواقع.

مصر لديها سيناريوهات حقيقية واضحة لمواجهة الأزمات والطوارئ

وأضاف، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها سيناريوهات حقيقية واضحة لمواجهة الأزمات والطوارئ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسى تقدم بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.



كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا، وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار فى ليبيا.

