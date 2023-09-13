رئيس جمعية النور لمتحدى الإعاقة بالمنيا: السيسى لمس حقوقنا وأخرجها من أدراج المكاتب

قال محمد حسين خلف رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة بالمنيا، إنه تم إشهارها بأيدينا عام 2005 إيمانًا منا بأنه لا يشعر بالألم إلا من يعانيه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو الوحيد على مدار تاريخ مصر الذي شعر بمتحدي الإعاقة وكرمهم وجعلهم مشاركين في التنمية بل أصبحوا أساسها.

السيسي يشعر بمعاناة المعاقين

وأضاف خلف أنه من مواليد عام 1972 وعاصر أكثر من رئيس لمصر، معقبًا: "إحقاقًا للحق لم نر من يشعر بنا ويلمس ما نعانيه جميعًا إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ناديناه من قبل وسنظل نناديه للترشح وتولي رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه الرئيس الوحيد الذي لمس حقوقنا وأخرجها من أدراج المكاتب وهو أهم قانون لنا وهو القانون 10 لسنة 2018، كما أنه جعل من عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة ولم يكتفِ بذلك بل جعلنا جميعًا نحن متحدي الإعاقة في جميع الاحتفالات وجميع اللقاءات.

وتابع رئيس جمعية النور لمتحدي الإعاقة بالمنيا: "جاء الوقت الذي نرد فيه الجميل للرئيس ونقول له نحن وأهالينا كلنا معاك، وكما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله ومن هنا باسمي وباسم جميع المعاقين في داخل جمهورية مصر العربية وبمحافظة المنيا وجمعية النور لمتحدي الإعاقة نقف خلفك ومعك نؤيدك ونؤكد لك بأعلى صوتنا كلنا معاك".