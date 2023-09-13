الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جمعية النور لمتحدى الإعاقة بالمنيا: السيسى لمس حقوقنا وأخرجها من أدراج المكاتب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال محمد حسين خلف رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة بالمنيا، إنه تم إشهارها بأيدينا عام 2005 إيمانًا منا بأنه لا يشعر بالألم إلا من يعانيه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو الوحيد على مدار تاريخ مصر الذي شعر بمتحدي الإعاقة وكرمهم وجعلهم مشاركين في التنمية بل أصبحوا أساسها.

السيسي يشعر بمعاناة المعاقين

وأضاف خلف أنه من مواليد عام 1972 وعاصر أكثر من رئيس لمصر، معقبًا: "إحقاقًا للحق لم نر من يشعر بنا ويلمس ما نعانيه جميعًا إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ناديناه من قبل وسنظل نناديه للترشح وتولي رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه الرئيس الوحيد الذي لمس حقوقنا وأخرجها من أدراج المكاتب وهو أهم قانون لنا وهو القانون 10 لسنة 2018، كما أنه جعل من عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة ولم يكتفِ بذلك بل جعلنا جميعًا نحن متحدي الإعاقة في جميع الاحتفالات وجميع اللقاءات.

 

وتابع رئيس جمعية النور لمتحدي الإعاقة بالمنيا: "جاء الوقت الذي نرد فيه الجميل للرئيس ونقول له نحن وأهالينا كلنا معاك، وكما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله ومن هنا باسمي وباسم جميع المعاقين في داخل جمهورية مصر العربية وبمحافظة المنيا وجمعية النور لمتحدي الإعاقة نقف خلفك ومعك نؤيدك ونؤكد لك بأعلى صوتنا كلنا معاك".

المنيا رئيس جمعية النور لمتحدي الإعاقة الرئيس لمس حقوقنا القانون 10 لسنة 2018 الشباب والرياضة بالمنيا

مواد متعلقة

تحرير 46 محضر إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع بني مزار بالمنيا

أهالى قرية "أسمو العروس" بالمنيا يؤدون صلاة الغائب على الشاب أحمد شهيد "إعصار دانيال" بليبيا

المنيا: تحرير 21 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على المخابز بأبو قرقاص

إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة 47 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

تحرير 24 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على الأسواق بالمنيا

محافظ المنيا يبحث سبل دعم صغار المزارعين

إصابة 10 فى حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعى بالمنيا

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟