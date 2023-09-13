الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تمد يد العون للعرب فى مختلف الأزمات.. عرض تفصيلى مع رغدة أبوليلة

مساعدات مصرية لليبيا
مساعدات مصرية لليبيا

قالت الإعلامية رغدة أبوليلة، إن كعادتها لا تتخل مصر أبدًا عن أشقاءها لا سيما في وقت المحن والأزمات التي تعصف بهم، وهنا تبدو الثوابت المصرية جلية مع كل أزمة تقع فيها دولة صديقة؛ انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة. 

وأضافت الإعلامية رغدة أبوليلة، خلال تقديمها تقرير عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من المواقف كانت فيها القاهرة نعم السند، لافتة إلى أن الأزمات الأخيرة خير دليل؛ فما إن وقع زلزال المغرب وهبت عاصفة ليبيا، إلا وكانت مصر في طليعة البلدان التي تقدم يد العون على الأرض، فسريعًا أكدت القاهرة تضامنها الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في كلا البلدين، بينما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم اغاثة ومعدات انقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، في ليبيا والمغرب. 

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام

وأشارت إلى أنه تضامنًا مع الكارثة الإنسانية، أعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام، ولا تعد هذه المرة الأولى التي تمد مصر حكومة وشعبًا، يد العون وأواصر الدعم لأشقاءها، فعندما وقع زلزال سوريا، سارعت مصر باصدار توجيهات تقديم كافة أوجه العون والمساعدات الاغاثية الممكنة قبل أن ترسل طائرات وسفنا ًمحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية العاجلة لدعم جهود تداعيات الزلزال وتقديم الاغاثات للمتضررين. 

رغدة أبو ليلة برنامج القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية زلزال المغرب إعصار ليبيا

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