الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإسعاف الليبى: عدد الضحايا بدرنة يفوق 3 آلاف شهيد و5 آلاف مفقود

إعصار دانيال
إعصار دانيال

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، عن أن عمليات البحث ما زالت جارية في مدينة درنة الليبية عن المفقودين بعد الكارثة التي خلفتها العاصفة دانيال.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمدموسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد الضحايا  في درنة قارب على 3 آلاف شهيد، و5 آلاف مفقود، و7 آلاف جريح، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأضاف، أن هناك أعدادًا كبيرة من المفقودين والضحايا بسبب العاصفة دانيال المدمرة لم يتم العثور عليهم، مشيرًا إلى أن هناك زحامًا أمام مداخل ومخارج مدينة درنة من الأهالي للاطمئنان على ذويهم، مشيرًا إلى أن هناك مباني تتكون من 6 طوابق جرفت بالكامل، كما أن البحر التهم عائلات وأسرًا بالكامل، ورائحة الموت تفوح في كل أنحاء درنة الليبية.

المستشفيات الليبية تعمل بكامل طاقتها لعلاج الجرحى والمصابين

 وتابع، أن المستشفيات الليبية تعمل بكامل طاقتها لعلاج الجرحى والمصابين، كما أن ثلاجات الموتى مكتظة عن بكرة أبيها، وتم وضع الجثث أمام المستشفيات ومن يتعرف على أي جثة يتم أخذها ودفنها.

الإسعاف الليبي 3 آلاف شهيد 5 آلاف مفقود 7 آلاف جريح العاصفة دانيال

مواد متعلقة

الهلال الأحمر المصرى يكشف تفاصيل إرسال فريق إنقاذ إلى ليبيا

ضياء رشوان يعزى ضحايا زلزال المغرب وعاصفة ليبيا

"الباز" يفضح أكاذيب الإخوان حول اجتماع الرئيس بقادة القوات المسلحة لدعم ليبيا والمغرب

الهلال الأحمر ببنغازى: 10 آلاف مفقود و4500 ضحية بسبب العاصفة "دانيال"

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء عاصفة دانيال وتحسن الأحوال الجوية

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الجمعة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟