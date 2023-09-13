الإسعاف الليبى: عدد الضحايا بدرنة يفوق 3 آلاف شهيد و5 آلاف مفقود

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، عن أن عمليات البحث ما زالت جارية في مدينة درنة الليبية عن المفقودين بعد الكارثة التي خلفتها العاصفة دانيال.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمدموسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد الضحايا في درنة قارب على 3 آلاف شهيد، و5 آلاف مفقود، و7 آلاف جريح، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأضاف، أن هناك أعدادًا كبيرة من المفقودين والضحايا بسبب العاصفة دانيال المدمرة لم يتم العثور عليهم، مشيرًا إلى أن هناك زحامًا أمام مداخل ومخارج مدينة درنة من الأهالي للاطمئنان على ذويهم، مشيرًا إلى أن هناك مباني تتكون من 6 طوابق جرفت بالكامل، كما أن البحر التهم عائلات وأسرًا بالكامل، ورائحة الموت تفوح في كل أنحاء درنة الليبية.

المستشفيات الليبية تعمل بكامل طاقتها لعلاج الجرحى والمصابين

وتابع، أن المستشفيات الليبية تعمل بكامل طاقتها لعلاج الجرحى والمصابين، كما أن ثلاجات الموتى مكتظة عن بكرة أبيها، وتم وضع الجثث أمام المستشفيات ومن يتعرف على أي جثة يتم أخذها ودفنها.