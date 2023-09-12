ضياء رشوان يكشف ماهية الجلسات التخصصية بالحوار الوطني

أوضح الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، آخر مستجدات الحوار الوطني بعد انتهاء جلسات الأسبوع السادس، قائلاً إن اليوم بدأت صياغة مخرجات المرحلة الثانية، وكان هناك جلسة تخصصية مهمة جدًا لصياغة التوصيات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار.

ما هي الجلسة التخصصية

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن طبيعة الجلسة التخصصية تعقد من خلال عدد محدود يتراوح ما بين 15 – 20 شخصًا، بعد انعقاد جلسة عامة أو جلستين أمام جميع الناس.

وأوضح، أن الجلسة التخصصية لا تعتبر جلسة سرية وإنما هي جلسة مغلقة ومسجلة، لافتاً إلى أن كل جلسات الحوار الوطني مسجلة بالكامل للتاريخ، الجلسات العامة كلها تُذاع علانية، والجلسات الخاصة تجمع ثلاثة أنواع من الناس، وهم مجموعة من المعارضة، مجموعة من المؤيدين، مجموعة من الخبراء، وهم على قدم المساواة، بحيث أن كل هؤلاء تحدثوا في الجلسة العامة، حيث تناقشوا لمدة 8 ساعات في موضوع التضخم وغلاء الأسعار، وقد تبلور بعض الآراء في الجلسات العامة من حيث معالجة أسباب هذه الأزمات، وهذه الآراء يتم تمثيلها في الجلسة المتخصصة.

وأشار إلى أن التمثيل في الجلسات المتخصصة لا يكون للمؤيد والمعارض فقط وإنما يتواجد بداخل المعارضة بعض الآراء الأخرى ، والخبراء في النهاية هم من يديروا النقاش.