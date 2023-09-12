الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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والدة الشهيد شريف عمر: "الرئيس السيسي هدية ربنا للمصريين" (فيديو)

والدة الشهيد شريف
والدة الشهيد شريف محمد عمر

قالت إيمان غريب، والدة الشهيد مقدم شريف محمد عمر، أحد شهداء مصر الأبطال، والذي استشهد في رفح  شمال سيناء عام 2016، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خير من يتولى مسؤولية مصر الكبيرة العظيمة، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب وله كل الدعم والشكر على كل ما قدمه للمصريين ولأسر الشهداء.

الرئيس يضع ملف أسر الشهداء على رأس أولوياته 

وأضافت لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي أفضاله كثيرة على أسر الشهداء، فهو يضع ملف أسرهم على رأس أولوياته دائمًا فهو لديه اهتمام كبير، ولا يوجد أي طلب خاص بأسر الشهداء إلا ويُنفذ بتوجيهات مباشرة من الرئيس، فضلا عن حرصه الدائم على التواجد بين أسر وأبناء الشهداء في المناسبات، وتكريم أسماءهم في يوم الشهيد كل عام.
وأوضحت أن هناك الكثير من الامتيازات التي منحها الرئيس لأبناء الشهداء ومنها إعفاء وخصم المصروفات الدراسية وهي أشياء لم تحدث من قبل في العهود السابقة، فما يتم في عهد الرئيس السيسي لم يتم في أي عهد سابق.

ادعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له كل الدعم من أسر الشهداء قائلة: "احنا معاه في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسعداء جدا أنه يكون رئيسنا لفترة ثالثة ورابعة وخامسة بإذن الله، وربنا يبارك له بطول العمر لينير دائمًا حياة المصريين".

مصر ستظل في أمن وأمان بفضل مجهودات الرئيس السيسي

وتابعت أن السيسي "هدية ربنا للمصريين" متابعة أن ما يدور حول الغلاء أو ارتفاع الأسعار بالأسواق هو شيء يعاني منه العالم كله وليس في مصر فقط، والآن مصر تشهد نقلة تنموية من مشروعات كبيرة بدأت وطرق سهلت التنقل بين المدن وبعضها وهو ما يسفر عن زيادة فرص عمل لأولادنا قائلة: "مصر ستظل في أمن وأمان بفضل مجهودات الرئيس السيسي وأبطال مصر من الجيش والشرطة".

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