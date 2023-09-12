"في لفتة إنسانية".. محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض جهازها للحريق

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في لفتة أبوية وإنسانية، على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة "الناس لبعضهم" بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق.

تعرض لمنزلها الحريق

يأتي ذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لاندلاع حريق به، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق.

مبادرة الناس لبعضهم

ومن جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، والمنسق العام للمبادرة، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والاجتماعية.

ولفت إلى أن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعة اتخاذ القرار بشأن ما يُعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

وفى سياق آخر، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعطى تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية، بالإضافة إلى المدارس، وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجه الزلازل والإعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.