الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"في لفتة إنسانية".. محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض جهازها للحريق

جهاز العروسة
جهاز العروسة

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في لفتة أبوية وإنسانية، على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة "الناس لبعضهم" بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق. 

تعرض لمنزلها الحريق 

يأتي ذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لاندلاع حريق به، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق. 

مبادرة الناس لبعضهم 

ومن جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، والمنسق العام للمبادرة، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والاجتماعية.

ولفت إلى أن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعة اتخاذ القرار بشأن ما يُعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

وفى سياق آخر، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعطى تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية، بالإضافة إلى المدارس، وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجه الزلازل والإعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.

محافظ أسوان يهدى فتاة جهاز عروسة كامل لفتة أبوية وإنسانية لمحافظ أسوان إهداء فتاة جهاز عروسة كامل بعد احتراق أجهزتها محافظ أسوان يسلم فتاه جهاز عروسة كامل مبادرة الناس لبعضهم فى أسوان

مواد متعلقة

"أوقاف أسوان" تسلم "التضامن" 1250 شنطة غذائية لتوزيعها على المستحقين (صور)

6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب أسوان

أسوان تنكس أعلامها تنفيذًا لقرار الحداد

تحصين 26 ألف ماشية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 19 مشروع "حياة كريمة" بقرية حجازة

محافظ أسوان يوجّه بالإسراع بتكثيف العمل لتطوير منطقة الطابية

مصرع شخص بانقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

مصرع شخص أسفل عجلات القطار شمال أسوان

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الجمعة

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء عاصفة دانيال وتحسن الأحوال الجوية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟