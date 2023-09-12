توقيع اتفاقية تعاون بين "هندسة الأزهر" بقنا ومركز بحوث وتطوير الفلزات

وقعت اتفاقية تعاون متمثلة بين كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ومركز بحوث وتطوير الفلزات؛ بهدف التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، وتبادل الكوادر البشرية من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة بالمركز، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الهندسة؛ من خلال المشروعات البحثية والتطبيقية المشتركة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية؛ لما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

صرح بذلك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بنين بقنا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن التدريب العملي للطلاب على أحدث الأجهزة والمعدات والوحدات النصف صناعية والصناعية والمعامل التي يتميز بها مركز بحوث وتطوير الفلزات وبشكل مجاني دون أي تكلفة، وإتاحة هذه الإمكانات أيضا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال إجراء البحوث العلمية التطبيقية والإشراف المشترك على الرسائل العلمية المشتركة بين الجانبين.



وأوضح جلال أن الاتفاقية تتضمن عمل تحالفات علمية وبحثية للمشروعات القومية بما يسهم في تحويل المخرجات التكنولوجية إلى حلول تطبيقية للتحديات التى تواجه الصناعة وبما يضمن استغلال الثروات المعدنية وتطوير تكنولوجيا المواد وصناعة السبائك والفلزات التى تعتبر حجر الزاوية في دعم الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي للدولة.



قام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتور خالد سليم، عميد معهد تكنولوجيا الخامات بمركز بحوث وتطوير الفلزات، برعاية وحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بالقاهرة، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة، ومن مركز بحوث الفلزات الدكتور إبراهيم غياض، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والدكتورة سماح صالح، وياسر سعيد، مدير مركز التدريب بمركز بحوث وتطوير الفلزات.