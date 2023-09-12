الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل انطلاق الدوري.. "زد إف سي" ينشر فيلمًا وثائقيًا عن رحلة صعود النادي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

جريدة الدستور

نشر نادي زد إف سي-أحد أكبر الأندية الرياضية في مصر- فيلماً وثائقيًا لرحلة صدارة الفريق لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وصعوده للدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بهدف توثيق كل التحديات التي واجهت الفريق خلال رحلة الصعود، ونجاح اللاعبون في اقتناص كل الألقاب الفردية، إضافة إلى تشجيع لاعبي الفريق على استكمال مشوار الانتصارات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعرض الفيلم الوثائقي بعنوان "مشوار زد رحلة سعود" لقطات لأهم المباريات التي خاضها زد أف سي خلال الموسم الماضي، وأبرز المواقف التي تعرض لها الفريق خلال المنافسات مع فرق مجموعة القاهرة داخل وخارج ملعبه، كما يعرض نجاح الجهاز الفني في تحفيز اللاعبين قبل المباريات وكواليس غرفة تبديل الملابس، وأبرز اللحظات الإنسانية التي عاشها اللاعبون.

كما يضم الفيلم لقاءات حصرية مع أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وأبرزها مع هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لزد إف سي، والكابتن أحمد حسن عضو مجلس الإدارة الفني لزد اف سي، والكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك، وتبلغ مدة الفيلم الوثائقي ساعتين ونصف يقسم إلى 6 حلقات مدة كل حلقة 25 دقيقة.

ونجح زد إف سي في الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد تصدره مجموعة القاهرة بإجمالي 65 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك تكليلًا لنجاح استراتيجية إدارة النادي والتي تركز على الاستعانة بأفضل المدربين المحليين وبخبرات أجنبية، لإمداد الفريق الأول لـ"زد إف سي" بأفضل العناصر ودعمهم بلاعبين أصحاب خبرات لتحقيق حلم التأهل للممتاز، وتقديم أداء مشرف والمزاحمة على منصات التتويج في البطولات المحلية.

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