الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف أسوان" تسلم "التضامن" 1250 شنطة غذائية لتوزيعها على المستحقين (صور)

الشنط الغذائية
الشنط الغذائية

استلمت مديرية أوقاف أسوان، عدد 1250 شنطة غذائية من إجمالى 20 ألف شنطة، هدية  وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وحضر استلام الشنط الغذائية قيادات مديرية أوقاف أسوان، ومديرية التضامن الاجتماعي. 

تسليم الشنط للتضامن الاجتماعي 

وأجرت مديرية أوقاف أسوان، تسليم عدد 1250 شنطة غذائية، لمديرية التضامن الاجتماعى حتى يتم توزيعها على مستحقيها  من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

مكونات الشنط الغذائية 

وتتكون الشنط الغذائية التى سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى أسوان من التالى وزن 2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، وواحد كيلو مكرونة، فى كل شنطة غذائية منهم.

يأتي ذلك ف ي إطار الدور الكبير والاهتمام الذى توليه وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى جميع محافظات الجمهورية لدعمهم فى كافة نواحى الحياة. 

استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية أوقاف أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن نشر أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين (المرحلة الثانية) لخريجي دور مايو 2023م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول. 

ونوهت خلال نفس المنشور، أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي، مع ضرورة تحقق المديرية من توافر شروط المسابقة في المتقدمين للاختبارات، وذلك يوم  الاثنين  الموافق  18  / 9 /2023 م وتشمل أسماء المتقدمين من أسوان كلا من: رقم 12 أحمد محمد شاذلي حسن ورقم 13 حسين جمال محمد عبدالرحمن، ورقم 14 ربيع بدري عبدالمقصود حسين، و15 عبد الله أحمد  محمود أحمد، و16 محمد سعيد محمد أحمد، 17 مصطفى إدريس النور إبراهيم، 18 نادر حسب الله عبد الحميد عبد الغنى، جميعهم من أسوان. 

الشنط الغذائية

الشنط الغذائية
الشنط الغذائية
الشنط الغذائية
الشنط الغذائية
الشنط الغذائية
الشنط الغذائية
أوقاف أسوان تتسلم 1250 شنطة غذائية توزيع 1250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا فى أسوان التضامن الاجتماعي توزع شنط غذائية على الأسر الأكثر احتياجا توزيع شنط غذائية على الأسر المستحقة فى أسوان وزارة الأوقاف تهدى شنط غذائية للأسر الأكثر احتياجا

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