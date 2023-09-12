الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال ناعيًا أشرف عامر: ترجل الفارس عن صهوة جواده

أشرف عامر
أشرف عامر

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الشاعر والكاتب أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد رحلة من العمل المخلص والجاد بوزارة الثقافة.

وقال جلال: "لقد ترجل الفارس عن صهوة جواده، بعد رحلة من العمل فى وزارة الثقافة أعطى فيها الكثير من الوقت والجهد، وترك لنا إرثًا مميزًا من الكتب والدواوين، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. 

يشار إلى أن الشاعر والكاتب والصحفى أشرف عامر صدر له عدد من الدواوين منها "شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش، وغيرها"، وحصل عامر على جائزة الشارقة للإبداع العربى عن مجموعته "عدة أبيات أخر"، وذلك فى عام 2022.

شارك عامر في عدد من الفعاليات الثقافية العالمية والعربية والمصرية، كان آخرها مهرجان مديين الشعري العالمي في كولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، مهرجان الشعر في ساقية الصاوي 2008، مهرجان الشعر العالمي بكوستاريكا 2009، وغيرها من الفعاليات.

ترجمات الشاعر الراحل

ترجم له كل من د.محمد أبوالعطا ود. عمرو محمد ديوان “هو تقريبًا.. متأكد” إلى اللغة الإسبانية، حيث صدر له في محيط مشاركته في فعاليات مهرجان الشعر العالمى بكولومبيا عام 2008 ، كما أصدرت له جامعة سان خوسيه بكوستاريكا طبعة ثانية بالإسبانية خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الشعري الدولي الذي انعقد بكوستاريكا في فبراير 2009 ، كما قام أستاذ الأدب الإنجليزي الدكتور جمال عبدالمقصود بترجمة ديوان “هو تقريبًا .. متأكد” إلى اللغة الإنجليزية. كما قامت جريدة الأهرام ابدو مؤخرًا بترجمة عدد من قصائده إلى اللغة الفرنسية، وتقوم الآن دار نشر فرنسية بترجمة بعض أعماله.

شارك “عامر” في عدد من الفعاليات الثقافية العالمية والعربية والمصرية، كان آخرها: مهرجان مديين الشعري العالمي في كولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، مهرجان الشعر في ساقية الصاوي 2008، مهرجان الشعر العالمي بكوستاريكا 2009، وغيرها من الفعاليات.

المخرج خالد جلال الشاعر الراحل أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق ديوان شبابيك اكتشافات القراشة

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