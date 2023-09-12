العثور على عائلة كاملة تحت الأنقاض فى درنة بسبب الإعصار المدمر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورًا لعائلة كاملة لمواطنين ليبيين، تم العثور عليها في مدينة درنة بسبب الإعصار المدمر.

اكتشف عمال الطوارئ مئات الجثث في حطام مدينة درنة بشرق ليبيا يوم الثلاثاء، ويخشى أن يرتفع عدد القتلى مع الإبلاغ عن أن 10000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات السدود وجرفت أحياء بأكملها في المدينة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس إن الموت والدمار المذهلين اللذين خلفتهما عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" يشيران إلى شدة العاصفة، ولكنهما يشيران أيضًا إلى ضعف أمة مزقتها الفوضى لأكثر من عقد من الزمن.

وكانت المساعدة الخارجية قد بدأت للتو في الوصول إلى درنة يوم الثلاثاء، بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة. وألحقت الفيضانات أضرارًا أو دمرت العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة.

عشرات الجثث

وأظهرت لقطات مصورة عشرات الجثث مغطاة بالبطانيات في ساحة أحد المستشفيات، وأظهرت صورة أخرى مقبرة جماعية مكدسة بالجثث.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا إنه تم جمع أكثر من 1000 جثة، بما في ذلك 700 على الأقل تم دفنها حتى الآن. وقدرت هيئة الإسعاف في درنة عدد القتلى الحالي بـ2300.

وتسببت عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في فيضانات مدمرة في ليبيا أدت إلى تحطيم السدود وجرفت أحياء بأكملها ودمرت منازل في مدن ساحلية متعددة في شرق الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وقال أحد زعماء البلاد إن هناك مخاوف من مقتل ما يصل إلى 2000 شخص.

وتعمل فرق الإنقاذ في المروحيات والقوارب على انتشال الأشخاص ممن غمرت المياه والطين المنازل في وسط اليونان بعد أن تسببت العواصف المطيرة الشديدة في فيضانات واسعة النطاق.

وقالت السلطات إن عدد قتلى الفيضانات في اليونان ارتفع إلى 15 بعد العثور على 4 جثث أخرى

لكن تامر رمضان، مبعوث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا، قال إن من المرجح أن يكون عدد الضحايا أكبر، بالآلاف.

ووقع الدمار في درنة وأجزاء أخرى من شرق ليبيا، مساء الأحد. وبينما ضربت العاصفة الساحل، قال سكان درنة إنهم سمعوا انفجارات مدوية وأدركوا أن السدود خارج المدينة انهارت، اندلعت فيضانات مفاجئة في وادي درنة، وهو نهر يمتد من الجبال عبر المدينة إلى البحر.

وقال أحمد عبدالله، أحد السكان، إن جدار المياه "محا كل شيء في طريقه".