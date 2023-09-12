الأنبا توما يترأس القداس الإلهي والاحتفال بسيامة ١٤٧ شماسا

ترأس صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج القداس الإلهي والاحتفال بسيامة ١٤٧ شماساً من خريجى الدفعة الثانية لمدرسة الألحان بالإيبارشية من رعايا الإيبارشية.

أقيم الاحتفال بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا بحضور الآباء القمص انطونيوس سبع الليل، الأب اسطفانوس الفرنسيسكاني، الأب يوسف الفرنسيسكاني، الأب ابرام نوح، الأب بولس سنادة، الأب عمانوئيل محروص، الأب ابانوب كرمي، والأب أنطون عياد راعي الكاتدرائية، والأب جيروم نصير مسئول مدرسة الألحان بالإيبارشية، وجمع كبير من مختلف رعايا الإيبارشية.

وفى كلمته شجع الأنبا توما الشماسة المرتسمين الجدد وحثهم على أهمية حفظ الألحان الكنسية والاهتمام بها، وفي نهاية الاحتفال وزع الشهادات على الشمامسة.

المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا

وكان الأنبا توما حبيب، ترأس القداس الإلهي والمناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، وشاركه الأب أنطون عياد راعي الكاتدرائية.

وقد ألقى الأنبا توما العظة حول أهمية سر التناول في حياتنا المسيحية، مؤكداً أننا نستنتج من تعليم الإنجيل والآباء أن لا حياة لنا في أنفسنا بدون مناولة، نفهم من الإنجيل أن الشرط الأساسي للبقاء في وحدة مع الله، وفي علاقة طيبة مع المسيح وفي شركة حقه في جسد المسيح السريّ هو المناولة.