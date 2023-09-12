"الأوليمبية" تهنئ اتحاد الخماسى بذهبية تتابع السيدات فى ليتوانيا

هنأت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان بعد تحقيق منتخب السيدات للميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئات المقامة حاليا بليتوانيا.

وحقق الثنائي ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم الميدالية الذهبية لمنافسات التتابع سيدات بعد أداء مميز، حيث أعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهاني للاعبات والجهاز الفني مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أن الرياضة تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة ورئيس الجمهورية الرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وهنأ مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية الاتحاد المصري للألعاب القوى، برئاسة د.سيف شاهين بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي أقيمت بمدينة صلالة بسلطنة عمان بعد تحقيق عدد 20 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهب و6 ميداليات فضة و4 ميداليات برونز.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهاني للاعبين والجهاز الفني مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرّف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة والرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.