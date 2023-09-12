الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي يتحدث عن جهود مصر لتوصيل المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب

الكاتب جمال الكشكي
الكاتب جمال الكشكي

تحدث الكاتب جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عن جهود مصر لتوصيل المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، قائلًا: إن القيادة السياسية والمصريين يحرصون كل الحرص على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لعدة أسباب في مقدمتها أن مصر دائمًا تمد يد الأخوة، ولديها فلسفة بعنوان الدبلوماسية الإنسانية.

 

وأضاف الكشكي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها فلسفة أخرى بعنوان الواجب الوطني تجاه الأشقاء، وهناك العديد من الدوافع الوطنية التي تقود إلى ضرورة وأهمية وسرعة المساندة والدعم.

 

وتابع: أذكر الجميع بالدور المصري في سوريا ومرفأ بيروت وتركيا، إذًا النهج الإنساني للقيادة السياسية المصرية بات واضحًا، بل رسخ لثقافة جديدة وهي أن آلم في الجسد العربي يشعر به المصريين والقيادة المصرية، وبالتالي لابد هنا من وقفة أمام محتوى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد على ضرورة الإنقاذ.

 

القيادة السياسية تعلم جيدًا حجم الكارثة

 

وأوضح رئيس تحرير الأهرام العربي، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا حجم الكارثة، وتعلم جيدًا أهمية الدعم المصري والوقوف مع الأشقاء في ليبيا والمغرب، لافتًا إلى تصريحات قائد الجيش الليبي والذي أعرب عن شكره وامتنانه للقوات المسلحة المصرية لسرعة التحرك في تقديم كافة أنواع الدعم.

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