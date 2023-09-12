تعرف على موعد وصول معلول وبيرسي تاو إلى معسكر الأهلي في السعودية

يراقب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف الثنانئ المحترف علي معلول وبيرسي تاو مع منتخب بلادهم قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق في السعودية

ويخوض الثنائي المحترف اليوم مباراة مع منتخب بلادهم سواء بيرسي مع منتخب جنوب إفريقيا أمام الكونغو الودية وعلي معلول مع تونس أمام منتخب مصر.

وتواصل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مع الجهاز الأداري للمنتخبي تونس وجنوب افريقيا لتحديد موعد وصول اللاعبان إلي معسكر الفريق في السعودية استعداداً لمواجهة اتحاد الجزائري في السوبر الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي تسعي لتوفير رحلة طيران مباشر من جنوب أفريقيا لينضم بيرسي تاو لبعثة الفريق في السعودية للمشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وتقرر أن يلحق الثنائي الدولي بيرسي وعلي معلول بعثة الأهلي في السعودية غدًا الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهما في معسكر منتخب بلادهما الحالي لخوض السوبر الإفريقي .

وكانت إدارة الأهلي حددت موعد السادسة مساء اليوم الثلاثاء لإقلاع طائرة النادي الأهلي إلي السعودية، وتحديدًا مدينة الطائف لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

وبات من المنتظر أن يبدأ توافد لاعبي الأهلي علي مطار القاهرة في الرابعة عصرًا قبل رحلة الطيران التي ستكون علي متن طائرة خاصة.

موديست يشارك في مرانه الأول مع الأهلي

وشارك الفرنسي موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد في تدريبات الفريق التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاءعلى ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف.

وانتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في التدريبات ‏الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في ‏مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.