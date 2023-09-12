انقطاع الطمث عند الذكور.. أسباب وأعراض ونصائح للتخفيف من آثاره

مع تقدم الرجال في العمر، تبدأ المعاناة من انخفاض تدريجي في مستويات الهرمونات، وخاصة هرمون التستوستيرون، وتعرف هذه العملية الطبيعية بيأس الذكور أو قصور الغدد التناسلية المتأخر، وغالبًا ما يشار إليها باسم انقطاع الطمث عند الذكور، ولكنها ليست معروفة أو معترف بها عالميًا مثل انقطاع الطمث عند النساء .

وفقًا لموقع THE SUN يمكن أن يؤثر الإياس الذكوري بشكل كبير على الصحة الجسدية والعاطفية للرجل، على عكس انقطاع الطمث عند النساء، يحدث انقطاع الطمث بشكل أكثر دقة وعلى مدى فترة أطول، وعادة ما يبدأ في سن الأربعين تقريبًا ويتقدم على مدى عقود.

قالت الدكتورة شويتا جوسوامي: "على الرغم من أن الكثير من النقاش يدور حول انقطاع الطمث لدى الإناث، ويعرف الجميع أن الكثير من الإناث يمرن بمرحلة انقطاع الطمث مع انخفاض عدد البويضات في المبيضين لها، ومع ذلك، لم يتم الاهتمام كثيرًا للأسف بانقطاع الطمث عند الذكور والذي يسمى أيضًا بإياس الذكور، وعلى الرغم من أنها حقيقة معروفة علميا، إلا أن هرمون التستوستيرون في الدم يميل إلى الانخفاض بنسبة في المائة كل عام بالنسبة للرجال فوق سن 40 عاما، ولكن لم يتم الحديث كثيرا عن ذلك وهناك نقص في الوعي.

وأضافت: “قد يكون لدى معظم الرجال الأكبر سنًا مستويات هرمون التستوستيرون في المعدل الطبيعي، لكن ما يقدر بنحو 10-25% يعانون من انقطاع الذكورة، بعض الأعراض الشائعة المعروفة لإياس الذكور هي انخفاض الرغبة الجنسية، ضعف الانتصاب، فقدان العظام، انخفاض مستويات الطاقة، الاكتئاب وضعف التركيز في العمل.

إذا كان لدى أي شخص أي من هذه الأعراض، توصي جميع جمعيات الغدد الصماء بفحص مستويات هرمون التستوستيرون واستبدالها إذا لزم الأمر، إنها حاجة لم تتم تلبيتها على الإطلاق بالنسبة للرجال لأن معظم الرجال يخجلون من الحقيقة ولا يتحدثون عنها، ومع ذلك فهي حقيقة علمية، ويجب توفير المزيد من المعلومات في المجال العام.

أسباب سن اليأس الذكوري:

السبب الرئيسي لسن اليأس الذكور هو الانخفاض المرتبط بالعمر في إنتاج هرمون التستوستيرون، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون عادةً بحوالي 1٪ سنويًا بعد سن الثلاثين، ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في بداية وتطور الإياس الذكوري.

• عوامل نمط الحياة: يمكن لعادات نمط الحياة غير الصحية، مثل النظام الغذائي السيئ، وعدم ممارسة الرياضة، والإفراط في استهلاك الكحول، والتدخين، أن تسرع من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وتؤدي إلى تفاقم أعراض انقطاع الذكور.

• الحالات الصحية المزمنة: بعض الحالات المزمنة، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تؤثر على إنتاج الهرمونات وتساهم في تطور الإياس الذكوري.

• الأدوية والعلاجات: بعض الأدوية، بما في ذلك بعض مضادات الاكتئاب والكورتيكوستيرويدات والمواد الأفيونية، يمكن أن تتداخل مع إنتاج هرمون التستوستيرون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر العلاجات مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان أيضًا على مستويات الهرمونات.

• العوامل النفسية: يمكن أن يكون للضغط النفسي والاكتئاب والقلق علاقة متبادلة مع الإياس الذكوري. يمكن أن تساهم التغيرات الهرمونية في الاضطرابات العاطفية، في حين أن الصحة العاطفية يمكن أن تؤثر أيضًا على تنظيم الهرمونات.

أعراض اليأس الذكوري:

يمكن أن يؤثر على القدرة الإنجابية لدى الرجل، ومنها انخفاض ​​إنتاج الحيوانات المنوية، ويمكن أن تتأثر جودة الحيوانات المنوية بسبب التقلبات الهرمونية.

ويساهم في ضعف الانتصاب أيضًا، يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون على تدفق الدم ووظيفة الأعصاب، مما يؤثر على قدرة الرجل على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه. ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الرجال.

كما انه له آثار نفسية، بما في ذلك التهيج والاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على رحلة خصوبة الرجل من خلال التأثير على الرفاهية العامة وديناميكيات العلاقة.

الأعراض :

• انخفاض مستويات الطاقة والتعب: الرجال الذين يمرون بإياس الذكور غالباً ما يبلغون عن انخفاض في مستويات الطاقة، ويشعرون بالتعب والإرهاق حتى مع الراحة الكافية.

• التغيرات الجنسية: يعاني العديد من الرجال من انخفاض في الرغبة الجنسية (الرغبة الجنسية) وقد يواجهون صعوبات في تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه (ضعف الانتصاب)، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك انخفاض في العفوية الجنسية وفترة تعافي أطول بين اللقاءات الجنسية.

• تغيرات المزاج: يمكن أن يسبب الإياس الذكري تقلبات مزاجية، وتهيج، وزيادة القلق، وحتى الاكتئاب لدى بعض الأفراد. قد تعزى هذه التغيرات العاطفية إلى التقلبات الهرمونية والتأثير النفسي للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالشيخوخة.

• تغيرات العضلات والعظام: يلعب هرمون التستوستيرون دورًا حاسمًا في الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام. خلال فترة انقطاع الذكور، قد يعاني الرجال من انخفاض في كتلة العضلات والقوة وكثافة العظام، مما قد يؤدي إلى زيادة الضعف وخطر الإصابة بهشاشة العظام.

• التغيرات في تكوين الجسم: يمكن أن يساهم الإياس الذكوري في زيادة الدهون في الجسم، خاصة حول البطن. هذا التغيير في تكوين الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في اللياقة البدنية العامة واحترام الذات.

خيارات العلاج:

- تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي يمكن أن تساعد في تخفيف آثاره. يمكن النظر في العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) في بعض الحالات لتحقيق الاستقرار في مستويات هرمون التستوستيرون وتحسين إمكانية الخصوبة.