"تجارية الإسماعيلية": مد الأوكازيون الصيفي بالمحافظة إلى 30 سبتمبر

أعلن أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، التزام تجار الإسماعيلية ومنتسبي الغرفة التجارية بقرار وزير التموين بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2023 “الأوكازيون الصيفي” حتى 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح الشافعي أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا نص على “ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية”.

أهداف الأوكازيون الصيفي

وتابع، أن ‏الأوكازيون يعد فرصة سانحة للمواطنين والتجار، حيث أن ‏التخفيضات تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار على عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجاري ويساهم في تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.



ويشارك في الأوكازيون 1720 محلا تجاريا متخصصة في الأدوات منزلية، والملابس والمنتجات جلدية.

تشكيل لجنة الشئون القانونية بتجارية الإسماعيلية

كان أصدر أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، قرارا بتشكيل لجنة الشئون القانونية بالغرفة التجارية.

حيث تقرر تشكيل لجنة الشئون القانونية برئاسة فرغلي عبد العليم فرغلي، حمدي عبد المنعم مرسي «نائب أول» ، خالد محمدي عطية «نائب ثان»، حسن محمد محمد عبد النبي «سكرتير»، وعضوية كلا من محمد عثمان بشير، أحمد سمير الطيب، محمد جمال الدين محمد، حسام سالم محمد، احمد محمد عبد السلام، طارق عبد الحليم عبد الغني، ايمان السيد عبد الرازق.

وبحسب القرار، تكون مهمة اللجنة العمل علي دراسة المواضيع القانونية ومشروعات القوانين، والقرارات التي تهم الغرفة ومنتسبيها واتحادها العام، والمساهمة في الإستشارات القانونية للتجار والمساعدة في حل مشاكلهم.

يشار إلى أن لللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال، لإنجاح الغرض من إنشاءها وما يسند إليها من أعمال.