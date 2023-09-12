الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

51 حالة اختناق بحريق مصنع إسفنج فى الزقازيق

حريق
حريق

صرّحت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث باسم محافظة الشرقية، بأن رجال الحماية المدنية سيطروا على حريق نشب في مصنع إسفنج في عزبة حلمي التابعة لقرية حوض الطرفة في مركز الزقازيق.

وأشارت عبدالعظيم، في بيان، إلى الدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات مياه فضلاً عن 11 سيارة إسعاف.

ولفتت إلى الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

متابعة مستمرة لتطورات الموقف

وأوضحت أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان يتابع الحادث لحظة بلحظة مع رئاسة مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية حتى إخماده.

وأسفر الحريق عن 51 حالة اختناق، أُسعِف 44 منها بموقع الحادث ونُقِل 7 منها إلى مستشفى القنايات المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

الحماية المدنية الشرقية حريق عزبة حلمي

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