"دانيال" تفسد "المصيف" فى مطروح

حذّر مركز ومدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة على جميع الشواطئ المفتوحة، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج في شواطئ عجيبة وأم الرخم وعلى طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية لوصول العاصفة "دانيال" للمدينة، وانتشار للسحب والرياح المحملة والمثيرة للأتربة، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، بسبب اجتياح العاصفة دانيال المدينة القادمة من غرب مرسي مطروح.

رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي إن وجدت، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، بعد تعرض المدينة لأمطار متوسطة متقطعة، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأكد عبدالمجيد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

متابعة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.