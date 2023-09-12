الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاد خالد النبوي.. أبرز صفات مواليد برج العذراء

خالد النبوي
خالد النبوي

يصادف اليوم عيد ميلاد النجم المحبوب خالد النبوي الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار حياته، وكذلك هو من مواليد برج العذراء الذين سنتعرف على سماتهم الجسدية وكيفية تفاعلهم في مجالات حياتهم في التقرير التالي:

مواليد العذراء طويلون وجسمهم نحيل، سيكون لديهم شعر وعيون داكنة.
لديهم حواجب منحنية، لديهم صوت رقيق وحاد.
يبدون أصغر من عمرهم الفعلي بسبب أنشطتهم.
لديهم أنف مستقيم، مما يدل على أنهم أذكياء، ولكن قد لا يكونون بالضرورة ماكرين.
لديهم تعبيرات صادقة وصريحة في أعينهم.


صفات مواليد برج العذراء


إنهم يريدون الاستقرار في أي مجال من مجالات الحياة، لديهم ضمير حي للغاية وقادرون على التعامل مع أي موقف غير مناسب.
إنهم سريعون جدًا في عملهم.
إنهم بحاجة إلى الاهتمام بالتفاصيل أثناء التحدث أو الشرح، لا يضيفون تلك الأفكار المملة للآخرين، أفكارهم شاملة ومنهجية وعملية ومتميزة.

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يمكنهم العثور بسرعة على أخطاء في الآخرين.
كونه برج ترابي لديه القدرة على توفير المال، إذا سافروا سيكون لديهم بالتأكيد رصيد نقدي في جيبهم وشيء في جيب آخر.
إنهم حذرون للغاية وبالتالي يحاولون تجنب الأخطاء.

كيف يتفاعلون مع في مجالات الحياة المختلفة؟

البيئة: يحبون تغيير مكان إقامتهم بشكل متكرر، إنهم يريدون الاحتفاظ بكل شيء في منزلهم بترتيب محدد. إنهم يحبون المنزل الأنيق والنظيف، سيكونون محظوظين دائمًا بالحصول على منزل في منطقة جيدة نظرًا لسيادة كوكب المشتري على المنزل الرابع.

المهنة: بشكل عام، هؤلاء الأشخاص عبيد لعملهم، هم أيضا مديرو المهام الصعبة، ربما يفضلون مكانًا أو بيئة هادئة لتنفيذ المهمة.

المالية: إنهم حريصون جدًا على أموالهم، لديهم رغبة كبيرة في أن يصبحوا أثرياء، ونتيجة لذلك فإنهم يدركون قيمة المال، إنهم يعملون بجد من أجل تحقيق الكثير من النجاح، ومع ذلك، قد لا يتمكنون من تحقيق ما يرغبون فيه بالفعل بسبب سيادة المنزل السادس، أي زحل، كما أن الاستثمارات لا تسير على ما يرام معهم وتتدهور العائدات.

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