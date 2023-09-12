الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 26 ألف ماشية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

حملات التحصين
حملات التحصين

 أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

أهمية توعية المواطنين 

وأكد محافظ أسوان أهمية العمل أيضًا على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافي أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري، لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان.

نتائج حملة التحصين حتى الآن 

ولفت الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري في أسوان، إلى أن الهدف من هذه الحملة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث تم حتى الآن تحصين 26,609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتواصل الحملة أعمالها بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تحصين 26 ألف و 609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز مديرية الطب البيطرى فى أسوان تواصل حملة التحصين تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية في أسوان حملات تحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية فى أسوان

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