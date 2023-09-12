تحصين 26 ألف ماشية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

أهمية توعية المواطنين

وأكد محافظ أسوان أهمية العمل أيضًا على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافي أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري، لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان.

نتائج حملة التحصين حتى الآن

ولفت الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري في أسوان، إلى أن الهدف من هذه الحملة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث تم حتى الآن تحصين 26,609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتواصل الحملة أعمالها بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.