الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجّه بالإسراع بتكثيف العمل لتطوير منطقة الطابية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، حيث إنه قام باستدعاء مسئولي المحليات، بالإضافة إلى الشركة المنفذة. 

الإسراع بوتيرة العمل بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية  

وفور استماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لافتتاحه خلال الاحتفال بإنتصارات أكتوبر بما يسهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه. 

إزالة التعديات بالشوارع الجانبية 

ووجه محافظ أسوان بإزالة عدد من التعديات بالشوارع الجانبية خلف الطابية لفتح عدد 2 شريان مرورى لربط شارع شرق البندر بميدان الجيش عبر شارعى بشير بك ومصطفى جابر، بالإضافة إلى عمل Uturn لتنظيم الحركة المرورية فى شارع شرق البندر وكورنيش النيل عبر الشارع الجديد. 

جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بعمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لاستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع التصميمات الخاصة بالبوابات والأسوار، ولاسيما أنه سيتم تطوير وتخطيط الحدائق المحيطة بمسجد الطابية على غرار حديقة الأزهر بالقاهرة، وهو الذى سيتوازى مع تجديد ورفع كفاءة المسجد من الداخل والخارج. 

فتح محور مرورى جديد لتوسع الشوارع المحيطة بمنطقة الطابية التاريخية 

وأوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروع منطقة الطابية شهد فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه لتحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بالمنطقة، وتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، خاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات انتظار، علاوة على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
مشروع منطقة الطابية التاريخية جولة لمحافظ أسوان بمنطقة الطابية التاريخية افتتاح منطقة الطابية التاريخية مع احتفالات أكتوبر عمل جداريات تحمل طابع إسلامي بالطابية افتتاح محور مروري جديد بالطابية

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