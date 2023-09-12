الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 2609 مخالفات لقائدى السيارات و651 لقائدى الدراجات النارية

الدراجات النارية
الدراجات النارية

حررت الحملات المروية 2609 مخالفات لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب  الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

ضبط الدراجات النارية المخالفة

 

كما تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 651 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على نيابات المرور المختصة للتحقيق.

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق.

ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك. انتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

كما يتم رفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق، بسبب المظهر الحضاري والتنسيق في الشوارع بمظهر جيد لائق.

 

حملات مرورية على الطرق لضبط المخالفين

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.

كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، كما أعلنت الإدارة عن أرقام مرورية خاصة بالنجدة على الطرق لنشر سيارات الإغاثة على الفور في حالة وقوع حوادث او كوارث على الطرق أو الشوارع والميادين.

الحملات المروية الملصق الالكتروني الدراجات النارية ارتداء الخوذة وزارة الداخلية

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