الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات القطار شمال أسوان

عجلات القطار
عجلات القطار

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، عند شريط السكة الحديد بمحطة السباعية التابعة لمركز إدفو، شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً بمصرع شخص أسفل عجلات القطار عند شريط السكة الحديد، وتحديدا بمحطة السباعية، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل  الجثة إلى المشرحة.

انتقال الجهات المعنية 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإجراء التحريات والبحث عنها.

وتبين من التحريات الأولية أن الشخص الذي لقي مصرعه نزل من القطار بمحطة السباعية، وبعد تحرك القطار مرة أخرى حاول أن يلحق به لكن انزلقت قدمه ليسقط بين عجلات القطار ويلقى مصرعه في الحال، ويدعى محمد عبدالراضى خليفة على، 39 عامًا.

إيداع الجثة فى المشرحة 

وتم إيداع جثمان الشخص المتوفى إثر حادث إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

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