الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الصباح الباكر يحرص عشاق ومحبين الكرة المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة ومشاهدة كافة المباريات بشكل حصري وفوري. 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير الكثير من المباريات الهامة والحماسية، وسواء كانت على المستوى الأوروبي أو على المستوى الأفريقي.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 

وننشر مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر لعام 2023، حيث سنتابع مباريات من ضمن الجولة السادسة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي يكون من أهمها مباراة منتخب إسبانيا وذلك ضد منتخب قبرص ومباراة إيطاليا وأوكرانيا.

كما سوف نقدم مباراة من ضمن الجولة السادسة في تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي سيتواجه فيها منتخب الكاميرون ضد بوروندي من ضمن الجولة السادسة.

بالإضافة للكثير من المباريات الودية، أبرزها: مصر وتونس، والسعودية وكوريا الجنوبية، والإمارات وكوستاريكا والعديد من المباريات الودية القوية في هذا اليوم، والتي ستكون على رأسها مباراة فريق فرنسا ضد ألمانيا.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في الجولة السادسة

بلجيكا - إستونيا في تمام الساعة  21:45 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 4

السويد - النمسا  في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD Xtra 1

رومانيا - كوسوفو في تمام الساعة  21:45 مصر والسعودية - beIN Sports HD Xtra 3

سويسرا - أندورا في تمام الساعة  21:45 مصر والسعودية - beIN Sports HD 7

مباريات دولية ودية في منتخبات

مصر - تونس  في تمام الساعة 13:00 مصر والسعودية مدحت شلبي OnTime Sport 1

كينيا - جنوب السودان في تمام الساعة  13:00 مصر والسعودية 
الصين - سوريا في تمام الساعة  14:30 مصر والسعودية 
قطر - روسيا في تمام الساعة  18:15 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports HD
أذربيجان - الأردن في تمام الساعة  19:00 مصر والسعودية على قناة  Jordan Sport HD
كوستاريكا - الإمارات في تمام الساعة  19:00 مصر والسعودية عامر عبد الله AD Sports

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس الودية في ختام الأجندة الدولية

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موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس الودية في ختام الأجندة الدولية

كوريا الجنوبية - السعودية في تمام الساعة  19:30 بتوقيت مصر والسعودية، تعليق أحمد النفيسة  علً قناة السعودية الرياضية 1.

إسكوتلندا - إنجلترا في تمام الساعة  21:45 مصر والسعودية، تعليق أحمد البلوشي على قناة beIN Sports HD 5.

ألمانيا - فرنسا: في الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، تعليق عصام الشوالي، على قناة beIN Sports HD 3.

السنغال - الجزائر، الساعة  22:00 مصر والسعودية، تعليق حفيظ دراجي، على قناة الجزائرية الرياضية.

المغرب - بوركينا فاسو، في توقيت  22:30 مصر والسعودية، تعليق عبدالحق الشراط، على قناة الرياضية المغربية.

ساحل العاج - مالي في تمام الساعة 23:00 مصر والسعودية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مباريات اليوم الثلاثاء مباريات والقنوات الناقلة مواقيت مباريات اليوم

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