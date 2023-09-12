عاجل.. بعد توقف شهرين.. بركان كيلاويا فى جزيرة هاواى الكبرى يثور مرة أخرى

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبرى ثار مرة أخرى بعد توقف دام شهرين، مشيرة إلى أنه بدأ بركان كيلاويا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، في الثوران بعد توقف دام شهرين، عارضًا حممًا متوهجة على مسافة آمنة من الناس والمباني في حديقة وطنية في جزيرة بيج آيلاند في هاواي.

وقال مرصد البراكين في هاواي، إن الثوران لوحظ بعد ظهر يوم الأحد في قمة كيلاويا، مستمرًا حتى الآن ، حسبما أفادت الصحيفة.

وأضاف المرصد، أن الغازات المنبعثة من الثوران ستسبب ضبابًا دخانيًا بركانيًا في اتجاه الريح في كيلاويا، وقال المرصد إنه يتعين على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المتنزه أن يحاولوا تجنب الجزيئات البركانية التي ينطلقها الثوران في الهواء.

وتم رفع مستوى التأهب للبركان إلى حالة التحذير وتحول رمز لون الطيران إلى اللون الأحمر، بينما يقوم العلماء بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة به.

وفي يونيو، ثار بركان كيلاويا لعدة أسابيع، وظهرت نوافير من الحمم البركانية الحمراء دون أن تهدد أي مجتمعات أو هياكل.

وتوافد حشود من الناس على متنزه هاواي فولكانوز الوطني في الجزيرة الكبيرة، والذي يوفر مناظر آمنة للحمم البركانية.

واندلع كيلاويا، ثاني أكبر بركان في هاواي، في الفترة من سبتمبر 2021 حتى ديسمبر الماضي، ودمر ثوران بركان كيلاويا عام 2018 أكثر من 700 منزل.

هاواي: عدد المفقودين ينخفض من المئات إلى 66 وسط التعافي



وفي سياق متصل، كان وافق جوش جرين، حاكم الولاية، خلال اليومين المايين على مبلغ 25 مليون دولار لاستعادة الأعمال، وقال إن جزيرة ماوي ستُعاد فتحها أمام السياحة في 8 أكتوبر.

بعد شهر من اندلاع حرائق الغابات الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، والذي دمر مدينة لاهينا التاريخية، قال حاكم هاواي، جوش جرين، يوم الجمعة، إن عدد المفقودين انخفض إلى 66، وما زال عدد القتلى المؤكد عند 115، وستقوم السلطات قريبًا بكشفه، ومرافقة السكان في الزيارات إلى ممتلكاتهم.

وقال جرين إن عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات ستشق طريقها إلى العائلات والشركات أثناء تعافيها، واعتبارًا من 8 أكتوبر ستنتهي قيود السفر وسيُعاد فتح غرب ماوي أمام الزوار.

وقال جرين: "إذا دعمنا اقتصاد ماوي وأبقينا موظفينا يعملون، فسوف يتعافون بشكل أسرع ويستمرون في تحمل تكاليف العيش في ماوي".

وأضاف أن الحكومة توفر أيضًا 25 مليون دولار لمساعدة الشركات على البقاء، موزعة على شكل منح تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف دولار.