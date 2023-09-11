كشفت رابطة الأندية المحترفة لائحة العقوبات الخاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، وذلك على هامش إقامة قرعة البطولة مساء اليوم، في ظل انطلاق المسابقة يوم 18 سبتمبر.

وينطلق الدوري يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر، كما تم الكشف عن مباريات الجولة الأولى والتي شهدت قمة مبكرة بين الزمالك وبيراميدز، بينما يستهل الأهلي مشواره بمواجهة المصري.

تعرف على لائحة العقوبات في الموسم الجديد لدوري النيل

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الأولى (20 ألف جنيه)

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثانية (منع المتواجدين مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه)

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثالثة (مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة وغرامة 100 ألف جنيه)

- المشجع الذي يتعرض للإيقاف للمرة الثالثة (إيقاف حتى نهاية الموسم من جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة)

- السباب الجماعي الذي يؤدي إلى إيقاف الحكم للمباراة (50 ألف جنيه)

- استخدام ألعاب نارية أو قنابل الدخان بالمدرجات (50 ألف جنيه)

- استخدام ألعاب نارية أو قنابل الدخان تؤدي لإيقاف الحكم بالمباراة (100 ألف جنيه)

- قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل أرض الملعب (100 ألف جنيه)

- قيام الجماهير بقذف الزجاجات أو الحجارة على الحكام أو مسؤولي تنظيم المباراة (100 ألف جنيه)

- تكرار قيام الجماهير بقذف الزجاجات أو الحجارة على الحكام أو مسؤولي تنظيم المباراة (200 ألف جنيه)

- قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة (تكاليف الإتلاف + 100 ألف جنيه)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جماهير (300 ألف جنيه غرامة + احتساب النتيجة 2/0)

- تكرار قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جماهير (500 ألف جنيه غرامة + احتساب النتيجة 2/0)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في مباراة بجمهور (100 ألف جنيه + احتساب النتيجة 2/0 + خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في مباراة بدون جمهور (200 ألف جنيه + احتساب النتيجة 2/0) وتنطلق مسابقة الدوري لموسم 2023 - 2024 في 18 سبتمبر الجاري بينما تختتم المنافسات يوم 30 يونيو وفقا لإعلان رابطة الأندية.